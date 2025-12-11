Liquidación vacaciones: ¿Las horas extra y auxilio de transporte se tienen en cuenta? Explicamos

Diciembre es una de las épocas favoritas de los trabajadores, ya que muchos pueden salir a cumplir sus periodos de vacaciones colectivas o propias para disfrutar en familia o con sus seres más queridos.

Lo que debe saber del periodo de vacaciones:

Cada empleado tiene derecho a un periodo de vacaciones de 15 días hábiles consecutivos, según lo estipula el Código Sustantivo del Trabajo; por esta razón, la empresa en la que trabaje debe realizar la liquidación de las vacaciones una vez haya cumplido el año o según lo pactado en el contrato de trabajo.

Este es un beneficio que hace parte de las prestaciones sociales de todo trabajador y debe ser pagado directamente por la empresa.

Aquí le contamos cómo se liquidan las vacaciones, cómo calcularlas cuando el salario es variable y en qué situación tiene derecho el empleado a recibir compensación en dinero por la mitad de las vacaciones.

¿Cómo se calcula la liquidación de las vacaciones?

La base es el salario ordinario (básico + otros factores salariales como comisiones), pero se excluyen específicamente el auxilio de transporte y el trabajo suplementario (horas extras y recargos), porque no son parte del salario fijo para este cálculo.

¿Qué sí se incluye en la liquidación de vacaciones?

Salario Básico: El valor fijo mensual.

El valor fijo mensual. Factores Salariales: Comisiones, bonificaciones habituales y otros pagos que constituyan salario.

Comisiones, bonificaciones habituales y otros pagos que constituyan salario. Promedio: Si el salario es variable, se toma el promedio de lo devengado en el año anterior.

¿Lo que no se incluye en la liquidación de vacaciones?

Auxilio de Transporte: No es salario y durante las vacaciones no hay gastos de transporte que reembolsar.

No es salario y durante las vacaciones no hay gastos de transporte que reembolsar. Horas Extras: Trabajo suplementario o extraordinario, no forma parte de la base salarial para vacaciones.

Trabajo suplementario o Recargos (nocturnos, dominicales, festivos): Se excluyen de la base de liquidación de vacaciones.

La base para vacaciones es el salario ordinario, pero se deben restar el auxilio de transporte y las horas extras, ya que no se consideran parte de ese salario base para liquidar el descanso remunerado.

Liquidación de las vacaciones cuando el salario es variable:

Para algunos trabajadores, el sueldo mensual no es fijo, ya que reciben beneficios por el desempeño de su labor, comisiones o bonificaciones; en estos casos se habla de un salario variable.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo, las vacaciones se deben liquidar según el promedio del salario devengado durante el año de trabajo inmediatamente anterior.

Si el empleado se retira antes de cumplir el año, el promedio deberá calcularse de acuerdo con los meses de trabajo.

¿Cuándo se deben pagar las vacaciones?

En Colombia, las vacaciones se deben liquidar y pagar antes de que el trabajador inicie su descanso, por lo general, con al menos cinco días de antelación, y se incluyen en la liquidación final si el contrato termina y quedan periodos pendientes por disfrutar. El pago se hace al momento del disfrute o compensación, por un valor correspondiente a 15 días hábiles, incluyendo domingos y festivos en ese conteo.