¿Cómo pagan las vacaciones colectivas? Ley explica cuándo, cuánto y más derechos de los trabajadores

Diciembre es una de las épocas más esperadas por los trabajadores en Colombia, esto porque en algunas empresas existe el modelo de vacaciones colectivas que permite a los trabajadores salir a descansar los últimos días del mes de diciembre.

¿Qué son las vacaciones colectivas?

Las vacaciones colectivas son un período de descanso que una empresa otorga simultáneamente a todos o a un grupo de sus empleados, generalmente durante periodos de baja actividad económica o cierres operativos programados como las festividades de fin de año.

El empleador decide la fecha y el trabajador no puede rechazar este tipo de vacaciones, siempre y cuando se notifiquen correctamente.

¿Cuáles son las ventajas de las vacaciones colectivas?

Las vacaciones colectivas benefician tanto a las empresas como a los empleados.

Para los empleados, ofrecen un descanso sincronizado que les permite coordinar mejor actividades personales o familiares. Además, al regresar al trabajo, el equipo suele estar más descansado y enfocado, lo que incrementa la productividad general.

Esta práctica también mejora la organización interna, ya que todas las áreas retoman actividades al mismo tiempo, evitando desfases en los procesos.

¿Las vacaciones colectivas son pagas?

En Colombia, las vacaciones colectivas son pagas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la legislación laboral.

Según el Código Sustantivo del Trabajo, los empleadores deben otorgar vacaciones remuneradas equivalentes a 15 días hábiles por cada año trabajado. En el caso de las vacaciones colectivas, el empleador descuenta estos días del total acumulado por cada empleado.

Si un trabajador no ha acumulado el tiempo suficiente para disfrutar de vacaciones completas, la empresa puede otorgarlas por anticipado. Pero, el empleado debe firmar un acuerdo que permita al empleador descontar el valor correspondiente si el contrato finaliza antes de completar el año de servicio.

¿Cómo es el pago de las vacaciones colectivas?

Las vacaciones colectivas se pagan antes de que el empleado las disfrute, usualmente en la nómina del periodo en que se otorguen y con al menos 5 días de anticipación al inicio del descanso.

El pago corresponde al salario ordinario que el trabajador devenga al momento del disfrute, además de la doceava parte de la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados. Si el empleado no ha cumplido el año de servicio, debe firmar un acuerdo para permitir el descuento del valor en caso de retiro antes de completar el periodo.

Características del pago de vacaciones colectivas

Cálculo de las vacaciones:

El valor se basa en el salario ordinario.

Se suma el valor de una doceava (1/12) de la prima de servicios.

Se suma el valor de una doceava (1/12) de la bonificación por servicios prestados.

