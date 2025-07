Reducción jornada laboral: ¿Qué pasa si mi jefe no disminuye mis horas laborales? ¿Qué puedo hacer?

La Ley 2101 de 2021 establece que cada 16 de julio las empresas deben implementar una reducción de la jornada laboral. Por lo tanto, el próximo 16 de julio del 2025 se desarrollará la tercera disminución. Si bien esta ley ha sido tomada de manera positiva por los trabajadores, algunos empresarios han tenido cierto recelo sobre esta normativa que viene aplicándose desde el 2023. Ahora bien, ¿qué puede pasar si un empleador no disminuye la jornada laboral a sus empleados?

En Caracol Radio consultamos al abogado y profesor de la Universidad del Rosario experto en derecho laboral, Juan Felipe Parra, quien explica que los empleadores no pueden saltarse las normas y que la reducción de la jornada laboral está fijada por ley, así que debe darse cumplimiento a esta medida. De lo contrario, los trabajadores pueden acudir a la justicia.

Recordemos que la disminución de la jornada laboral ha sido gradual, por lo que desde el 2023, cuando se comenzó a implementar la ley, la reducción ha sido cada año de a una hora o dos. Así lo detalla el docente de la Universidad del Rosario: “La jornada laboral, por disposición legal y ratificada recientemente por la nueva ley laboral (reforma laboral), detalla que los colombianos pasan de laborar 48 a 42 horas. Actualmente, de manera semanal se trabaja 46 horas, pero a partir del 16 de julio de este año se pasa a 44 horas".

En ese sentido, los empleadores deben estar preparándose para que a partir del 16 de julio los trabajadores laboren dos horas menos. No obstante, si un empresario no implementa la reducción de la jornada laboral, tendrá que enfrentarse a lo dispuesto por ley. “Es claro, y la ley lo señala, la reducción es un mandato legal. Si existe un incumplimiento por parte del empleador de esta disposición normativa, los trabajadores podrían acudir al Ministerio del Trabajo presentando una queja administrativa"

Lo anterior, puede generar que se inicie un procedimiento sancionatorio por parte del Ministerio del Trabajo al jefe en cuestión o la empresa. Sin embargo, inicialmente se dará una investigación y, posteriormente, una sanción por el incumplimiento de las normas laborales.

¿Los trabajadores podrían solicitar un pago adicional?

El docente señaló que si el empleador no realiza la reducción de la jornada laboral, esas dos horas que se deben diminuir por ley este año pueden tomarse entonces como horas extras. “Otra cosa que sucedería, en esa hipótesis donde el empleador no cumple este mandato legal, y decide no reducir la jornada laboral, se podría entender por principio y realidad sobre las formas que las horas adicionales que está haciendo el trabajador semanalmente son horas extra y se tendría que pagar ese recargo. Por principio y realidad, son las formas”.

“Si el empleador, por ejemplo, no paga y se llega a demostrar o comprobar su mala fe como jefe, en este caso, para no reducir la jornada laboral y no pagar las horas extra, podría inclusive haber sanciones de una indemnización moratoria por el no pago de acreencias laborales. Estas son unas sanciones legales que se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo".

“Coercitivamente, el sistema tiene las herramientas para hacer que los empleadores cumplan y eso es útil”, agregó.

¿Cuál es el panorama nacional? Las empresas sí están cumpliendo

El abogado en derecho laboral explicó que a grandes rasgos se puede evidenciar que las empresas a nivel nacional sí están cumpliendo con la reducción de la jornada laboral. Esto se evidencia, según el experto, en los grandes empleadores. “Inclusive, hay varias empresas que ya redujeron su jornada laboral 42 horas, es decir, no lo hicieron de manera gradual, sino que ya lo están implementando. Ejemplo de eso, es Teleperformance, que es uno de los mayores empleadores privados de Colombia”.