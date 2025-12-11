Las 5 habilidades técnicas más demandadas que marcarán el futuro laboral en Colombia

En un mercado laboral en constante evolución, impulsado por la disrupción tecnológica y la incertidumbre económica, la capacitación continua se ha convertido en un pilar fundamental para el crecimiento profesional en Colombia. Un reciente informe de Coursera, plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, destacó las habilidades técnicas más cruciales que los profesionales están adquiriendo para asegurar su relevancia y prosperar en la economía digital.

El “Informe de Resultados de Aprendizaje 2025”, elaborado por Coursera en colaboración con The Harris Poll, reveló que el 84% de los estudiantes en Colombia acceden a la plataforma con el objetivo de transformar sus carreras, ya sea para conseguir su primer empleo o para ascender en sus puestos actuales. Esta urgencia se justifica por una proyección de cambio del 44% en las habilidades laborales en Colombia durante los próximos cinco años.

Para responder a esta demanda, los estudiantes colombianos están enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de competencias tecnológicas específicas. El informe identificó cinco habilidades técnicas clave que son altamente necesarias y que están siendo activamente mejoradas o desarrolladas por los profesionales del país.

Análisis de Datos

Con un 54% de los estudiantes identificándola como una habilidad necesaria, el 72% ya la ha mejorado o desarrollado. En un mundo donde la información es poder, la capacidad de interpretar y extraer valor de grandes volúmenes de datos es indispensable para la toma de decisiones estratégicas en cualquier sector.

Inteligencia Artificial (IA)

El 55% de los estudiantes la considera necesaria, y el 61% ha trabajado en su desarrollo. A medida que la IA transforma el entorno laboral, comprender sus fundamentos y aplicaciones se vuelve crucial para innovar y optimizar procesos.

Gestión de Proyectos

Aunque el 36% la necesita, un impresionante 69% de los estudiantes ya la ha mejorado o desarrollado. Esta habilidad es transversal a casi todas las industrias, permitiendo a los profesionales organizar, ejecutar y completar iniciativas de manera eficiente y efectiva.

Ciencia de Datos

El 35% de los estudiantes la necesita, y el 67% ha avanzado en su dominio. La ciencia de datos va más allá del análisis, involucrando la creación de modelos predictivos y la extracción de conocimientos profundos para resolver problemas complejos.

Aprendizaje automático

El 29% la considera necesaria, y el 66% ha logrado mejorarla o desarrollarla. Como subcampo de la IA, el Machine Learning es fundamental para el desarrollo de sistemas que aprenden de los datos y mejoran su rendimiento con la experiencia, abriendo puertas a la automatización y la innovación.

Dorota Zawistowska, Head de Enterprise para Latinoamérica en Coursera, subrayó la resiliencia y ambición de los estudiantes colombianos, quienes utilizan el aprendizaje en línea para adaptarse al cambio y forjar su futuro. “La formación continua es ahora esencial, y muchos colombianos están utilizando Coursera para transformar sus carreras, ya sea para avanzar profesionalmente, aumentar sus ingresos o mejorar su productividad”, afirmó.

Además de las habilidades técnicas, el informe destacó la importancia de las habilidades blandas. El 89% de los estudiantes de Coursera a nivel mundial desarrolló o reforzó sus soft skills, y en Colombia, los estudiantes mejoraron especialmente en pensamiento crítico (76%) y resolución de problemas (73%), competencias esenciales para la resiliencia en la economía impulsada por la IA.

Para aquellos que buscan impulsar su carrera en Colombia, el desarrollo de estas habilidades técnicas es un paso fundamental hacia un futuro laboral prometedor.