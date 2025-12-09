Tome nota: estos son los 4 permisos remunerados que introduce la reforma laboral para el 2026

Permisos remunerados que introduce la reforma laboral para el 2026. Imagen de referencia / Getty Images / Andrzej Rostek

La reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, consagrada en la Ley 2466 de 2025, cambia las reglas para los trabajadores en materia de contratación, trabajo en plataformas digitales y derechos de los sectores precarizados. Además, incorpora nuevos permisos remunerados.

De acuerdo con el texto, que se implementará oficialmente a partir de enero de 2026, los nuevos permisos remunerados amplían las garantías para los empleados del país, ya que buscan facilitar la conciliación entre la vida laboral y las necesidades personales o familiares de los empleados.

Según el artículo 15 de la ley, que detalla las “Obligaciones especiales del empleador”, se deberá conceder al trabajador las licencias remuneradas necesarias para los siguientes casos:

e) Para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto certificado previo, incluyendo aquellos casos que se enmarquen con lo dispuesto desde el Ministerio de Salud y Protección Social para el diagnóstico y el tratamiento de la Endometriosis incluido en la Ley 2338 de 2023.

f) Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo.

g) Para atender citaciones judiciales, administrativas y legales.

h) Los empleados de empresas privadas y trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, podrán acordar con el empleador, un (1) día de descanso remunerado por cada seis (6) meses de trabajo, en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo.

Citas médicas

Los trabajadores podrán ausentarse de su trabajo para acudir a citas de salud propias o de dependientes a su cargo, sin ver afectado su salario. Este permiso pretende asegurar que los empleados puedan cumplir con tratamientos, controles o valoraciones médicas sin obstáculos laborales.

Acompañamiento como acudiente

Otro de los puntos destacados es la autorización para que madres, padres o tutores acompañen a menores o personas bajo su responsabilidad a actividades escolares, evaluaciones o citas especializadas. La norma reconoce la importancia del acompañamiento familiar en situaciones académicas o asistenciales.

Diligencias legales

La reforma laboral también crea un permiso remunerado para la realización de diligencias ante entidades públicas o judiciales. Esto incluye comparecencias, declaraciones, procedimientos notariales u otros trámites que requieran presencia personal e inaplazable.

Uso de bicicleta

De manera innovadora, la ley incluye un permiso asociado al uso de la bicicleta como medio de transporte. Este contempla tiempo adicional reconocido para quienes se movilizan en bici hacia su lugar de trabajo, con el fin de fomentar la movilidad sostenible y reconocer el esfuerzo físico que implica este tipo de desplazamiento.

Se concederá un día de descanso remunerado por cada seis meses de trabajo.

Otros cambios clave la reforma laboral

Todos estos cambios se suman a otros aspectos clave de la reforma laboral como la licencia de paternidad y la reducción gradual de la jornada laboral, a 42 horas semanales en 2026.

Además, el contrato a término indefinido es el eje central para garantizar estabilidad labora. De acuerdo con la ley, la jornada diurna ahora va de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que la jornada nocturna se establece desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Estos son otros cambios significativos que deberá tener en cuenta si es trabajador en Colombia: