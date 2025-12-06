Hotel del SENA en Bogotá: ¿Dónde queda y cuánto cuesta la noche? Tiene descuento para aprendices

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es una institución pública que tiene como objetivo invertir en el desarrollo social y técnico del país, ofreciendo principalmente, formación a aprendices totalmente gratis. Esto por medio de carreras técnicas, tecnológicas y complementarias, con las que sus estudiantes puedan incorporarse al mundo laboral, aportando así, al desarrollo productivo y económico del país.

Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que el instituto ofrece servicios a los que pueden acceder particulares, como por ejemplo, el hotel que es usado en su programa de hotelería y turismo donde cualquier persona puede hospedarse, y, de hecho, cuenta con descuentos tanto para aprendices como funcionarios del SENA.

¿Dónde queda el hotel?

El hotel se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires, más exactamente en la dirección Av. Cra 30 #15-53, a pocos minutos del centro comercial Mallplaza, o una de las plazas de mercado más importante del país, la plaza de Paloquemao. Además, tiene una ubicación clave, pues se encuentra ubicado sobre una de las vías más importantes de la ciudad, facilitando así su llegada tanto en transporte privado como en transporte público.

Por otro lado, el hotel no solo cuenta con el servicio de hospedaje, pues también se tiene la posibilidad de asistir a alguno de sus dos restaurantes, un café y un bar escuela, donde se ofrece una gran variedad de cocteles a la carta. Con esto, no solo se refuerza el proceso de aprendizaje en escenarios reales de hotelería y turismo, pues también se apoyan programas como el de gastronomía.

Tipos de habitaciones

En cuanto al hospedaje, las instalaciones del hotel cuentan con diferentes tipos de habitaciones, que son Twin, Dobles y Triples. Por un lado, las habitaciones de categoría Twin, cuentan con dos camas sencillas, escritorio y televisor. Por otro lado, las dobles cuentan con, como su nombre lo dice, una cama doble, un escritorio y una mesa auxiliar, y, por último, la habitación triple cuenta con tres camas sencillas.

Precio del hospedaje

Los precios de las habitaciones, varían según cuál se elija, y también cuentan con valores diferenciales según si la personas es ajena a la institución, es un aprendiz o un funcionario del SENA. Los valores por habitación son los siguientes:

Habitación Twin

Aprendiz: $65.000 COP

COP Funcionario: $95.000 COP

COP Particular: $137.000 COP

Habitación Doble

Aprendiz: $65.000 COP

COP Funcionario: $148.000 COP

COP Particular: $190.000 COP

Habitación Triple

Aprendiz: $195.000 COP

COP Funcionario: $200.000 COP

COP Particular: $242.000 COP

El precio cobrado al momento de la reserva, también incluye beneficios como el desayuno al día siguiente. Además, todas las habitaciones cuentan con su baño privado, duchas con agua caliente y las instalaciones cuentan con red WiFi que podrá ser usada por los huéspedes.

