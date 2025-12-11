¿Cuánto le llegará en la prima de Navidad si trabajó menos de un año?: esta es la fórmula

Muchos colombianos se encuentran a la expectativa en la recta final del año por el pago de la prima de Navidad. Esta corresponde a una prestación que se otorga en el mes de diciembre en reconocimiento a los servicios que un trabajador prestó a su empleador durante el año.

Según explica el Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios equivale a 30 días de salario por año, es decir, un empleado recibe básicamente un sueldo completo. Sin embargo, este se paga en dos pagos semestrales que tienen lugar en junio y en diciembre.

¿A qué empleados se les reconoce el pago de la prima?

En Colombia, el pago de la prima aplica para todos los trabajadores que tengan alguna vinculación con su empleador. Entre ellos, están quienes se desempeñan como empleados domésticos, de fincas, choferes familiares o los que están contratados por días. Asimismo, el Código Sustantivo del Trabajo indica que el pago se debe realizar a más tardar el 30 de junio o el 20 de diciembre, según sea el caso.

Ahora bien, para que una persona pueda recibir el pago completo de este incentivo, es necesario que trabaje de forma ininterrumpida a lo largo del año, ya que uno de los factores para calcular el valor que recibirá es el total de días que se desempeñó durante el semestre; por lo tanto, no se tendrán en cuenta incapacidades o cualquier ausencia que haya tenido en este lapso.

¿Se paga la prima sin importar los días trabajados?

Este no es un requisito obligatorio para el pago de la prima, ya que el valor final se le reconocerá dependiendo de los días que haya laborado durante el año. Al respecto, la fórmula para conocer cuánto se le consignará en este mes de diciembre es la siguiente:

Salario base * Días trabajados en el semestre / 360

Por ejemplo, si un trabajador que gana un sueldo básico de dos millones de pesos comenzó a desempeñarse desde el 1 de agosto, y además se incapacitó por un día antes de llegar a diciembre. El cálculo de la prima de Navidad se realiza de la siguiente manera: el salario base (2.000.000) se multiplica por los días laborados durante el semestre. En este caso, son 149. Luego de ello, este resultado se divide entre 360.

2.000.000 * 149 / 360 = 827.777 pesos

En ese orden de ideas, a este trabajador se le consignará un pago de 827.777 pesos en reconocimiento a la prima de diciembre, lo que representa un ingreso adicional para una época en la que se incrementan los gastos por cuenta de los regalos que se entregan en Navidad y la ropa que muchas personas suelen estrenar durante el fin de año.

A pesar de que el 20 de diciembre es el plazo máximo para que se realice el pago de la prima de Navidad, los empleadores pueden llevar a cabo este proceso antes de esta fecha para evitar las multas y sanciones que establece la Ley si se presenta alguna mora.