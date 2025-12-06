Reforma laboral: SENA llega a 370 mil contratos de aprendizaje en 2025

El director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, afirmó en diálogo con Caracol Radio que la reforma laboral permitió una transformación histórica del contrato de aprendizaje, el cual pasó de ser una “ayuda” a convertirse en un contrato de trabajo con acceso a primas, seguridad social y demás prestaciones.

“Gracias a estos cambios, cerca de 400.000 hogares recibirán prima de Navidad este año. La reforma laboral dignificó las condiciones de los jóvenes aprendices, quienes ahora cuentan con un contrato laboral pleno”, explicó el director.

En ese sentido, Londoño anunció que el SENA ya cumplió el 100 % de la meta de 370.000 contratos de aprendizaje, superando los 364.000 del año anterior.

El director agregó que los empresarios han entendido que contratar aprendices es más eficiente que monetizar, pues el costo de no vincularlos es hoy significativamente mayor: cerca de $9 millones adicionales para aprendices técnicos y $15 millones para los tecnólogos.

SENA prepara defensa del contrato de aprendizaje ante la Corte Constitucional

Frente a las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el artículo que transformó el contrato de aprendizaje, el director aseguró que el trámite legislativo fue transparente y se ajustó al reglamento del Congreso.

“No vemos vicios de forma ni de fondo. Estamos preparando la defensa jurídica y confiamos en que la Corte Constitucional protegerá este avance en justicia laboral”, afirmó.

El funcionario también subrayó que el SENA continúa consolidándose como una de las principales puertas de acceso a formación y empleo para los jóvenes del país, con una oferta gratuita, pertinente y de alta calidad.

Destacó que muchas universidades están ampliando sus ciclos tecnológicos, en línea con las preferencias de los jóvenes por programas más cortos y directamente vinculados al sector productivo.

Londoño recordó además que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, la entidad avanza en convertirse en un “SENA campesino”, fortaleciendo su presencia rural.

Un ejemplo de ello son los proyectos de placas huella, desarrollados en conjunto con comunidades que reciben materiales, formación y acompañamiento técnico del SENA. Estos procesos han permitido capacitar a más de 16.000 campesinos y campesinas y mejorar la movilidad en zonas rurales.