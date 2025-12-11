¿Hay más policías implicados en el hurto a joyería en Bucaramanga? esto revelaron en audiencia

Bucaramanga

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento contra los capturados por el intento de hurto a la joyería Caracas del centro comercial Cuarta Etapa, un testimonio leído ante el juez generó un nuevo giro en el expediente: la posible participación de más de un policía en el hecho delictivo.

La diligencia avanzaba entre las solicitudes de la Fiscalía, que pidió detención intramural para los implicados y las intervenciones de la representación de víctimas y el Ministerio Público, que respaldaron la petición, cuando la lectura de un relato llamó la atención de las partes.

Lea también: A la cárcel los cinco señalados del intento de hurto a joyería en centro comercial de Bucaramanga

Según lo expuesto, el testimonio sugiere que no se trató de un apoyo aislado desde la Fuerza Pública, con el policía Richard Sierra ya procesado, sino que podría haber existido coordinación con más de un uniformado, lo que abre la puerta a un posible entramado interno que facilitó la acción de los delincuentes dentro del establecimiento comercial.

“Es notoria y evidente la diferencia razonable de autoría, no como cómplice, conforme lo reclama el doctor Carlos Morales como defensa, sino como coautor. Era un policía experimentado, con más de 15 años de experiencia, por eso la fuente anónima advierte: es que ellos empezaron a reunir para intentar esos golpes. En la reunión se preguntó cómo iba a ser todo, después de eso se le preguntó al chino por los policiales”, se escuchó en el relato durante la audiencia.

Podría interesarle: Ley seca por elecciones en Bucaramanga: fecha, hora de inicio y lo que debe saber sobre la medida

Agregaron en la lectura del testimonio que el intento de hurto era un trabajo que no se podía hacer sin policías. “Se puso a hablar con los policías por audio y le dije que me los presentara. Decía que eran 4, yo no le creí y le dije que me los presentara. Ya para el viernes del 18 de noviembre me desplacé con él. Cuando llegamos ya estaban los policías. Me los presentó y le pregunto qué turno hacían, qué era lo que iban a hacer. Uno de ellos era gordito y calvito, blanco, él era el que se veía que tenía más mando”.

Aunque el contenido puntual del relato es materia reservada dentro del proceso, la revelación llevó al juez a solicitar precisión sobre la manera en que se habría producido esa presunta colaboración de algunos uniformados de la Policía Nacional.

Otras noticias: Metrolínea advierte crisis por falta de seguridad en estaciones. Denuncia falta de apoyo de alcaldías

La audiencia continuará en los próximos días, mientras el ente acusador evalúa si formaliza una nueva línea investigativa que involucre a otros funcionarios activos, señalados en los testimonios conocidos durante la diligencia judicial.