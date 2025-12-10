A la cárcel los cinco señalados del intento de hurto a joyería en centro comercial de Bucaramanga

Bucaramanga

Tras el intento de hurto ocurrido el pasado 29 de noviembre en una joyería del Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, en Bucaramanga, las autoridades judiciales dictaron medida de aseguramiento contra los cinco implicados, quienes quedaron privados de la libertad.

Durante la audiencia realizada el 9 de diciembre, el juez de control de garantías tuvo en cuenta las pruebas presentadas por Fiscalía General de la Nación: videos de vigilancia, seguimientos y una declaración que vincula a los detenidos con el asalto.

Los capturados, dos mujeres y tres hombres fueron identificados como: Adrianis Esther González Garavito de 27 años, Karina Michellys Criado Pumarejo también de 27 años, Antonio José Felipe Lanchez de 50 años, Jhony José Rodríguez Castillo de 27 años y Orlando José Cabrera Méndez de 54 años.

El robo, que terminó en un intercambio de disparos que dejó al policía, intendente jefe Fredy Leal muerto y un delincuente abatido, generó gran conmoción en la ciudad.

El Juzgado 3 Penal Municipal de Bucaramanga impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra los cinco capturados. Aunque las defensas de algunos detenidos pedían casa por cárcel o medidas menos severas, el despacho determinó que la gravedad de los hechos exigía la medida de aseguramiento intramural para los cinco capturados.

“Solicitada por parte de la Fiscalía, esto es medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión en contra de cada una de estas personas. Por parte de la representación de la víctima y por parte del Ministerio Público se le dio también el uso de la palabra y han manifestado estar de acuerdo con la solicitud presentada por parte de la Fiscalía, teniendo en cuenta que la misma cumple con cada uno de los presupuestos normativos y constitucionales. Por parte de los miembros de la Defensa se han presentado oposición cada uno respecto de las personas que están representando”, esto señaló el juez de control de garantías durante la audiencia de medida de aseguramiento.

Los delitos a los que se enfrentan son Hurto calificado y agravado, homicidio agravado, Coautoría, Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, lo que podría acarrear penas de entre 33 a 50 años de prisión. El juez concluyó que se trató de una acción organizada con participación conjunta, constituyendo peligro para la comunidad.