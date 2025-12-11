Capturado hombre que robó un supermecado e intentó disparar a un Policía en Medellín

Medellín

El hecho se registró cuando la sala situacional del 123 emitió una alerta sobre el atraco y activó el sistema de seguimiento con tecnología LPR, herramienta que permitió ubicar la motocicleta en la que escapaban los presuntos responsables. Unidades policiales en terreno identificaron el vehículo e iniciaron un seguimiento que culminó con su interceptación.

Al verse cercado, el parrillero descendió de la motocicleta para intentar escapar a pie. En ese momento, un patrullero le cerró el camino, pero el sospechoso lo enfrentó y le apuntó con un arma de fuego, poniendo en riesgo su vida. Ante la inminente amenaza, el uniformado reaccionó en legítima defensa y neutralizó al hombre, quien resultó herido en el brazo izquierdo.

Según el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, el capturado fue trasladado a la Unidad Intermedia del Doce de Octubre, donde recibió atención médica, y posteriormente fue dejado a disposición de las autoridades competentes junto con el arma incautada, para avanzar en su proceso de judicialización.