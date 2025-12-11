Medellín

Capturado hombre que robó un supermecado e intentó disparar a un Policía en Medellín

Un operativo articulado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional permitió la captura de un hombre señalado de robar un supermercado D1 en el barrio Doce de Octubre y de intentar disparar contra un uniformado durante su huida.

Capturado hombre que robó un supermecado e intentó disparar a un Policía en Medellín Foto: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Capturado hombre que robó un supermecado e intentó disparar a un Policía en Medellín Foto: Secretaría de Seguridad y Convivencia

Sara Bastidas Rojas

Medellín

El hecho se registró cuando la sala situacional del 123 emitió una alerta sobre el atraco y activó el sistema de seguimiento con tecnología LPR, herramienta que permitió ubicar la motocicleta en la que escapaban los presuntos responsables. Unidades policiales en terreno identificaron el vehículo e iniciaron un seguimiento que culminó con su interceptación.

Al verse cercado, el parrillero descendió de la motocicleta para intentar escapar a pie. En ese momento, un patrullero le cerró el camino, pero el sospechoso lo enfrentó y le apuntó con un arma de fuego, poniendo en riesgo su vida. Ante la inminente amenaza, el uniformado reaccionó en legítima defensa y neutralizó al hombre, quien resultó herido en el brazo izquierdo.

Lea también:

Según el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, el capturado fue trasladado a la Unidad Intermedia del Doce de Octubre, donde recibió atención médica, y posteriormente fue dejado a disposición de las autoridades competentes junto con el arma incautada, para avanzar en su proceso de judicialización.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad