Desarrollo de fortalecimientos para la prevención de corrupción empresarial en Antioquia

Según la Asamblea Departamental de Antioquia, en el ámbito público, el fenómeno de corrupción está relacionado con el manejo de recursos, ya sea por la posibilidad de ser utilizados de manera indebida, o en otros casos, con el incumplimiento de su fin misional, favoreciendo intereses particulares.

La Alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el cono Sur (ONUDD), se busca fortalecer la prevención de la corrupción; intercambiando buenas prácticas y generando espacios de diálogo y capacitación.

El vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de la Cámara, Jorge Villegas Betancur, especificó el desarrollo de herramientas para empresarios de diversos sectores: " Firmamos un acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas para la prevención del delito y los fraudes, y tiene como objetivo trabajar en distintas herramientas que le permitan a los empresarios de distintos sectores y distintos tamaños implementar en el día a día prácticas que prevengan actos de corrupción o de falta de transparencia en sus actividades empresariales y en su relacionamiento con las entidades públicas".

En ese contexto, se realizarán talleres, seminarios y encuentros para consolidar una cultura de transparencia para contribuir a un entorno de negocios seguro.