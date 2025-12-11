Operación policial desarticula caleta de armas del Clan del Golfo en zona rural de Montería

La Policía logró hallar en zona rural de la ciudad de Montería una caleta de armas de fuego.

Montería

En una operación conjunta desarrollada en zona rural de Montería, autoridades policiales y judiciales desarticularon una caleta de armas de fuego al servicio de grupos criminales.

La intervención, fruto de un trabajo de campo e investigación, resultó en la captura de un individuo y el decomiso de un significativo arsenal que incluye fusiles, pistolas y municiones de diversos calibres.

La diligencia fue ejecutada en el kilómetro 15, en una finca donde, según la información recolectada, se sospechaba de la existencia de un escondite para armamento. El operativo contó con la participación coordinada de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Montería, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el GAULA Militar, como parte de las acciones focalizadas contra delitos de alto impacto.

Durante el allanamiento y registro del predio, los uniformados lograron localizar, enterrados y camuflados en el terreno, un revólver marca Rossi calibre 38 con nueve cartuchos del mismo calibre, y una pistola marca Jericó calibre 9 mm con un proveedor y cinco cartuchos. Además, se incautaron nueve cartuchos calibre 40 y un proveedor de fusil. Este hallazgo, realizado bajo la modalidad de caleta, revela la técnica empleada por las organizaciones delictivas para ocultar instrumental destinado a actividades criminales como hurtos y homicidios.

En zona de injerencia del Clan del Golfo

La zona de la intervención registra injerencia de la subestructura “Yépez Cantero”, perteneciente al Clan del Golfo, lo que contextualiza la importancia estratégica del decomiso. El coronel Héctor Ruíz Arias, al referirse al éxito de la operación, destacó que este resultado “refleja la efectividad del trabajo articulado entre las instituciones y el compromiso permanente de impedir que las organizaciones criminales afecten el patrimonio y la vida de los ciudadanos”.

Tras la diligencia, la persona capturada en flagrancia y todo el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el avance de la correspondiente investigación judicial.

La Policía Metropolitana de Montería reafirmó, mediante un comunicado, su compromiso con la seguridad ciudadana y señaló que continuará desarrollando intervenciones de este tipo orientadas a desarticular estructuras criminales. El objetivo final, según la institución, es reducir el riesgo para las comunidades tanto rurales como urbanas de la jurisdicción, golpeando los activos logísticos de los grupos armados ilegales.