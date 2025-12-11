En Quindío lanzaron el plan navidad para garantizar la seguridad de propios y visitantes

Armenia

En el municipio turístico de Filandia se llevó a cabo el lanzamiento del plan navidad liderado por la policía del departamento en articulación con la administración municipal.

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío quien sostuvo que el objetivo es el de garantizar la seguridad de los turistas y de la comunidad en general para evitar afectaciones en materia de criminalidad.

"Así es, nos encontramos en el municipio de Filandia por ser uno de los municipios más lindos del departamento, pero también los más visitados y uno de los más hermosos del mundo. Aquí estamos haciendo el lanzamiento de nuestro plan Navidad, una Navidad con propósito dándole a conocer a todos los ciudadanos, a todos los residentes del Quindío, pero también a todos los turistas que nos acompañan", manifestó.

Resaltó que la prioridad es proteger la vida de los ciudadanos para contrarrestar la intolerancia derivada de las riñas producto de la ingesta de las bebidas embriagantes.

“Prioridad es siempre proteger la vida de todos los ciudadanos, por eso vamos a hacer planes muy especiales enfocados a evitar hechos de intolerancia derivados de la ingesta de bebidas embriagantes que terminan en riñas, que terminan en lesiones y pueden terminar en temas de homicidio, así que presencia masiva en los diferentes puntos de la ciudad", manifestó.

Añadió: “Pero también muchas campañas de prevención para que la gente realmente toma tome conciencia de vivir una Navidad en paz y digamos en familia vamos a proteger y vamos a tener un plan especial con nuestra patrulla púrpura, cuidando nuestras mujeres, evitando que sean víctimas de cualquier delito”.

Manifestó que los uniformados estarán desplegados en diferentes sitios turísticos del departamento como balnearios, parques temáticos y los municipios más visitados del departamento.

Fue claro que el trabajo es el de establecer campañas de prevención para que la ciudadanía viva una navidad en paz y tranquila.

Alcalde de Filandia

El alcalde del municipio de Filandia, Duberney Pareja manifestó que es muy importante que la localidad sea epicentro del lanzamiento del plan navidad puesto que es uno de los municipios más visitados del país.

Destacó que el alumbrado navideño es de los más hermosos porque iluminaron cada rincón del sector céntrico del municipio lo que genera bastante atracción para quienes lo visitan en esta temporada vacacional de fin e inicio de año.

Dijo que las expectativas han sido superadas puesto que más de 150 mil personas han ingresado al municipio donde es un promedio de 15 mil personas diarias y a pesar de la afluencia los vehículos fluían.

“Contábamos con más de 100.000 personas en todo diciembre y llevamos a la fecha más de 150.000 personas que ingresaron a nuestro municipio. Tenemos un promedio de casi 15.000 personas diarias. Obviamente tuvimos días donde vinieron más de 25.000 personas. Los vehículos ingresaban por montones, pero fluían por montones y salían de nuestro territorio", destacó.

Considera la temporada es clave para la dinámica económica del municipio.