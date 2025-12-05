Desplegarán operativo para garantizar la seguridad durante el puente festivo de velitas en Quindío

Armenia

Ante la alta afluencia de personas que se espera visiten el departamento durante este puente las autoridades establecerán diferentes controles.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento indicó que ya están en desarrollo del plan navidad por eso cuentan con un refuerzo como es el escuadrón femenino de operaciones rurales que desarrollan diferentes actividades.

“Ya estamos en desarrollo del plan Navidad. Tenemos en este momento un apoyo importante de nuestro escuadrón femenino de operaciones rurales 50 carabineras que están desarrollando una labor muy importante en las zonas rurales”, mencionó.

También dijo que tienen un plan especial en la zona comercial, bancaria, aeropuerto, terminal y parques temáticos que son epicentro de turistas por eso es clave el acompañamiento.

“También ya con un plan especial de seguridad en los centros comerciales, en la zona comercial y centros de comercio y venta de diferentes productos, pero también en el sector bancario, aeropuerto, terminales de transporte, parques temáticos, hoteles, es decir, ya toda la capacidad de la policía está en modo Navidad", indicó.

Agregó: “En modo garantizar que los habitantes del Quindío y sobre todo las personas que vienen a visitarnos para que tengan unas fiestas y una Navidad totalmente segura. Vamos a estar casi 2.000 miembros de la institución de la Policía trabajando y también tenemos un plan articulado con nuestro Ejército Nacional, con nuestros gestores de convivencia y seguridad ciudadana".

Fue claro que el objetivo es que los habitantes del departamento y quienes llegan a pasar estas fechas se sientan seguros por eso contarán con 2 mil uniformados y un trabajo articulado con el Ejército.

“Todo esto sumado a una cultura realmente positiva, ciudadana, buen comportamiento de ustedes, buen comportamiento en las calles, ejemplo para todas las personas seguramente va a ser que esta ciudad siga siendo vista como uno de los principales destinos turísticos", resaltó.

Dijo que lo anterior se refuerza con los planes habituales para consolidar un modelo de seguridad integral.