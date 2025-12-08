La Policía de Tránsito del Quindío y la seguridad vial en esta temporada de navidad

Armenia

La Policía de Tránsito del Quindío llama la atención de los conductores en especial de motocicleta a conducir a la defensiva en especial en estos días de lluvias en las vías nacionales para evitar accidentes en el plan retorno.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el intendente jefe Jaime Carvajal, es el integrante del grupo de seguridad vial de la seccional de tránsito y transporte de la policía, Quindío que hablo de las recomendaciones y medidas que tiene dispuesto en las vías del departamento

Y explicó “Este es el segundo destino turístico en el país y estamos preparados todas las especialidades, inclusive la Dirección de Tránsito para darle la bienvenida a todos nuestros usuarios en las vías del departamento, en guiarlos actividades de control, prevención para que su ingreso acá al departamento, inclusive también la salida para los que viajan fuera del departamento, sea en completa tranquilidad con seguridad en las vías y en todos los municipios.

Factores comunes en accidentes de tránsito

Son tres factores, uno, la falta de educación de la ciudadanía en cuanto a la normatividad de tránsito se refiere, no conocemos las señales de tránsito, los horarios en los que debe tener a veces el motociclista una prenda reflectiva.

El otro lado es el factor humano, la mayoría de los siniestros viales son decisiones del ser humano. El vehículo no le dijo usted, “Aceléreme.” El vehículo no le dijo usted, “Oiga, frene hartísimo que yo le voy a responder.” Entonces, todos los vehículos tienen una falla mecánica, pero eso esa falla la previene la persona, el usuario del vehículo, de la motocicleta.

No mezclar el alcohol con la gasolina

Y la tercera, estamos en una época muy bonita, estamos más o menos con un mes de solo fiestas. Entonces, algunos, de pronto, por falta de sensibilidad con los demás, de responsabilidad, mezclan el traguito con la gasolina. Lo hemos escuchado toda la vida y hay algunos que todavía intentan hacer esta combinación peligrosa y no respetan a los demás usuarios viales.

Hay muchos actores viales es peatones, motociclistas, entonces, cuídese usted mismo como le gustaría que los otros lo cuidaran y listo, y la mayoría lamentablemente están asociadas a una mala decisión de la persona.

Llamado sobre los puestos de control

Yo le digo a la gente, no lo haga por nosotros, si usted tiene los papeles vencidos, el que se engaña es usted, porque yo no soy omnipresente y no estoy en todos lados y usted se puede escapar del área de prevención, pero Dios no quiera llegue a pasarle algo, entonces la mejor forma de molestarnos a nosotros como ente de control por así decirlo es cumplir con la normatividad, no mezclar el alcohol con la gasolina.

Atención a los motociclistas

El intendente jefe agregó “en ese ese actor real se ven todos los grados en cuanto a edad de 15 a 16 años en adelante. Y entonces a veces la juventud se combina con la supuesta pericia que ellos creen tener, yo soy el más rápido, yo soy el que me paro en la llanta, pero otra vez la invitación como a todos los actores viales es piense en el otro. Piense que de pronto es un peatón que usted conoce, que es su familia. Yo lo digo muy respetuosamente en películas de qué pasaría si en esa motocicleta yo decidí salir a correr y lamentablemente tuve un siniestro vial con una persona muy cercana a mí, ¿qué pasaría? ¿Usted seguiría por la misma o usted terminó muy lesionado?

Entonces es invitarlos al respeto por las demás personas a que a recordarle que no está solo, está un peatón, un ciclista que es más vulnerable o usted se vuelve vulnerable contra un vehículo de carga, entonces tengan en cuenta eso y piensen en los demás, que no está solo, están los demás y los demás merecen respeto en la vida como usted lo pide.

Condiciones climáticas

El clima ha estado muy cambiante y la gente, no sé por qué toda asocia velocidad con no me voy a mojar. Entonces, esa combinación a veces no es ideal. Esto, si tienes un buen impermeable, colóqueselo con tiempo, transite con muchísima precaución porque a veces hay huequitos donde a veces eso se llena de agua y uno no los puede ver y por eso la precaución.

Ojo en las vías cuando hay lluvias

En el labrado de sus llantas si ya necesita el cambio de las mismas. Hay algunas que son un poquitico lisas y el frenar sobre el pavimento o sobre el asfalto todo mojado, no les va a permitir o no van a tener el mismo agarre que una 0 km.

Segundo, la velocidad, algunos ciudadanos piensas que velocidad y lluvia es igual a velocidad máxima y yo no me voy a mojar si corro más, eso es mentira.

Además del uso de los elementos de protección en el caso de los motociclistas porque los que son usuarios de motocicletas saben que las gotas de lluvia pegan muy duro cuando usted va en movimiento y en 3 segundos mientras que usted se seca los ojos, se le atraviesa el perrito, preciso había un resalto, un reductor de velocidad y ahí fue. tenemos el choque.