Tres menores fueron arrollados por un vehículo en Armenia ¿Qué dicen familiares y autoridades?

El caso se presentó en la madrugada del domingo 7 de diciembre en el barrio Santa Fe de la ciudad donde tres menores entre los 11 y 13 años de edad fueron arrollados por un vehículo que huyó del lugar.

En diálogo con Caracol Radio, Diana Paola Niño Alarcón denunció que sus dos hijos fueron los que más resultaron afectados por la situación puesto que uno tuvo heridas en su cabeza y el otro en su rodilla por lo que se encuentran recibiendo la atención médica en el área de pediatría del Hospital San Juan de Dios de la ciudad.

Relató que en la noche de velitas estaban departiendo en familia y fue cuando un vehículo de color negro con placas KMI 333 a gran velocidad arrolló a los tres menores y sin auxiliarlos se fugó de la zona.

“Estabamos en reunión familiar, entonces los niños estaban jugando ahí en el andén cuando pasó un carro negro. La persona que iba en vez de frenar aceleró más y les echó el carro a los niños. Y apenas arrolló los tres niños porque son tres niños de la misma familia. Mis dos hijos, Thiago Javier Ceballos, Jerónimo Ceballos y Luciana la primita de ellos", mencionó.

Considera que es un hecho muy lamentable y que el conductor no puede estar en sus cinco sentidos para cometer un hecho de tal gravedad y sin importarle irse para no asumir su responsabilidad.

“Los dos niños míos fueron los que más llevaron porque fueron los que llevaron la peor parte, El mayor mío fue el que recibió el impacto más fuerte. El Niño mío salió volando del impacto tan terrible. Entonces, el tipo se se voló. En vez de auxiliar a los niños, él se voló. Pues los niños están muy aporreados. Mi niño mayor está delicadito, fracturado en dos la pierna. Está muy dormido porque él tuvo un gran golpe", destacó.

Llamó la atención de las autoridades para que establezcan las investigaciones correspondientes que permitan dar con la persona involucrada en el caso y que responda por sus acciones.

“Nosotros somos familia de bajos recursos. Los doctores nos dijeron que eso era una larga recuperación. Entonces, nosotros, yo como madre, mi esposo, mi familia, los tíos, los primos, todos queremos que se haga justicia, que, por favor, nos colaboren a agarrar a esa persona. Pedirle a la comunidad, a la policía, a la fiscalía, que por favor, hagamos justicia por los niños. Eso no me puede quedar así“, manifestó.

Además, considera lo más importante es que situaciones como las que vive su familia no se vuelvan a presentar en el marco de esta temporada decembrina que es de celebración y felicidad.

Dijo que interpusieron la denuncia correspondiente puesto que por ser puente festivo fue complejo el proceso, pero espera con esta acción se pueda agilizar la investigación.

Reporte de las autoridades de tránsito de Armenia

El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño: “En la noche del 7 de diciembre se recibe un reporte deal parecer el caso de atropello con unos menores de edad lesionados. El reporte se recibe desde un centro asistencial donde llegan las unidades, pero no se encuentra información sobre el vehículo que presuntamente los atropella, ni mayor información sobre la identidad de los menores”.

Agregó: “La situación que se pone en conocimiento de la Fiscalía y se continúa con las investigaciones correspondientes para poder determinar la realidad de este hecho y poder identificar si realmente se trató de de un atropello en el sector del barrio Santa Fe”.