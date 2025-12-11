El descubrimiento más impactante del año: el origen de la momificación no nace en Egipto

Una momia de mujer de unos 3.000 años de antigüedad presenta los tatuajes más elaborados encontrados hasta el momento en un cuerpo de la época.. Foto: Getty Images( Thot )

A lo largo de los años, se han estudiado diferentes eventualidades que han contribuido a que, hoy en día, existan avances en la ciencia, en la historia, en la medicina, en la política y más.

Una de las épocas más estudiadas y más emblemáticas de la historia es, sin duda alguna, la civilización egipcia. El Antiguo Egipto brindó grandes acontecimiento y contribuciones a la medicina en general, puesto que se creía que, en sí, el término “momificar”, nació en Egipto, cosa que cambió este 2025, gracias a los estudios que le ha brindado la arqueología a los seres humanos a cerca de nuestra historia.

Es así que, National Geographic, mediante un artículo, dio detalles de como varios arqueólogos debatían sobre diferentes descubrimientos a lo largo del año, llegando así, a una de las más fascinantes hasta ahora en este nuevo siglo: las primeras momias de la humanidad y las prácticas de las mismas.

Descubrimiento sobre las primeras momificaciones y su importancia

Según detalles brindados por la redacción web de National Geographic, el pasado mes de septiembre de este año 2025, un grupo de la Universidad Nacional de Australia, descubrió que en el sudeste asiático había unos restos humanos, donde se identificó que estos estaban momificados mediante un método de deshidratación por humo que se remonta a hace más de 12.000 años.

Asimismo, se considera que, después de varios estudios y debates rigurosos entre arqueólogos, se llegó a la conclusión de que este descubrimiento era el más importante por varios motivos que, tal vez, otros grandes descubrimientos no poseen, sin quintarle la relevancia que tiene cada uno en la historia.

👀 El descubrimiento de momias en 11 yacimientos arqueológicos del sudeste asiático se lleva el reconocimiento por varios motivos. https://t.co/iWt0NQzcx5 — Historia National Geographic (@HistoriaNG) December 11, 2025

¿Por qué este es el descubrimiento más impactante del 2025?

En sí, se descubrieron once momificaciones en el sureste asiático que cuentan con varios motivos para ser elegido como el más relevante en este año, siendo los siguientes:

Hito arqueológico que descentraliza la mirada histórica en la que se cree que solo los descubrimientos más importantes se han llevado a cabo en el Mediterráneo.

Las investigaciones realizadas refuerzan a replantearse cómo ha estado la cronología en la historia.

Reconocimiento de prácticas de conservación funeraria tienen raíces profundas y diversas del ser humano.

Por otro lado, otro punto que se tiene en cuenta en medio de estos descubrimientos, es la capacidad de la arqueología para realizar este tipo de investigaciones que le brindan a la humanidad un panorama más claro de como funcionaba el mundo años atrás.

Asimismo, este tipo de descubrimientos, obliga a esta área a reforzar y reformular las teorías anteriores que se tiene sobre una práctica ancestral, como lo es la momificación a cuerpos humanos. Además de esto, también se trata de que la ciencia cuestione las formas en las que se investiga para que así, el progreso que exista, sea mayor, y así, descentralizar lo que se considera lo que es.

