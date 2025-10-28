Primeros bombardeos en Gaza tras orden de Netanyahu para retomar los ataques

FRANJA DE GAZA, 13/03/2025.- Los trabajos para recuperar cuerpos del hospital de Al Shifa, el mayor centro hospitalario de la Franja de Gaza, que fue asediado hace un año en una ofensiva israelí que lo dejó fuera de servicio, se retomaron este jueves, entre los llantos de los familiares y la difícil tarea de identificar a los desaparecidos. Se trata de una operación similar a la que se hizo en mayo después de cumplirse dos semanas de la ofensiva israelí contra este hospital, que en su momento tenía 700 camas y servía a más de dos millones de gazatíes, y en la que murieron centenares de personas. Los cuerpos serán trasladados al hospital Al Maamadani, en Gaza, y a una clínica, donde también se realizarán las pruebas forenses de identificación, antes de que puedan ser entregados a sus familias. EFE/Ahmad Awad / Ahmad Awad ( EFE )

La Defensa Civil de la Franja de Gaza reporta al menos tres ataques aereos luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó retomar los bombardeos por supuestas violaciones del acuerdo por parte de Hamás.

El organismo informó que Israel lanzó al menos tres bombardeos contra el territorio palestino, poco después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenara al ejército nuevos ataques.

“La ocupación está bombardeando Gaza con al menos tres ataques aéreos a pesar del acuerdo de alto el fuego”, declaró a AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

El portavoz del servicio de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, dijo a la agencia EFE que han confirmado bombardeos en las inmediaciones del Hospital Shifa y en el barrio de Sabra, en el oeste y centro de la capital, respectivamente.

Mohammed Abu Salmiya, director del Shifa, aseguró que el ataque fue cometido con un dron y afectó a un área vacía cerca del hospital, por lo que allí no se han producido heridos.

“Hemos aumentado la movilización de nuestras ambulancias y equipos dentro de nuestra capacidad para responder a la situación”, dijo Basal. El portavoz aseguró que se han registrado varios bombardeos en el enclave, aunque todavía no saben su dimensión u objetivos.

Destacó que un elevado número de drones israelíes están sobrevolando la capital.

La agencia Sanad, vinculada a Hamás, registró por otro lado bombardeos en el sur de Gaza y ataques de artillería en Deir al Balah (centro), que dada la posición de las tropas israelíes afectarían primordialmente al este de la ciudad.