Presidente Petro recibió en Egipto placa como reconocimiento a su lucha contra el genocidio en Gaza

El Gobierno de Colombia anunció este 01 de noviembre que está dispuesto a poner al servicio de la comunidad internacional su experiencia en materia humanitaria para contribuir a la situación que atraviesa la población de la Franja de Gaza. En la ciudad de El Cairo, el presidente Gustavo Petro se reunió con representantes de la Media Luna Roja, en un acto que busca coordinar esfuerzos de apoyo en medio del conflicto.

Durante el encuentro, el mandatario colombiano expresó que “queremos ofrecerles nuestro aporte, algo a través de nuestra historia y nuestra experiencia”.

La propuesta de colaboración incluye tanto asesorías como posibles mecanismos de envío de ayuda o acompañamiento técnico a las organizaciones que trabajan en la zona.

La reunión se da en un contexto de graves dificultades humanitarias en Gaza, donde la infraestructura civil, sanitaria y de servicios básicos ha sido severamente afectada.

La voluntad de Colombia de participar se enmarca además en sus esfuerzos diplomáticos recientes en Oriente Medio, en los que el país ha buscado posicionarse como actor de mediación y apoyo al pueblo palestino.

Desde la presidencia, se indicó que esta oferta refleja una “vocación solidaria” y el deseo de que Colombia aporte a la causa humanitaria más allá de su territorio, especialmente en escenarios de gran complejidad.

Asimismo, el Gobierno colombiano señaló que coordinará los mecanismos diplomáticos y logísticos necesarios para que su aporte sea efectivo y respetuoso de las normas internacionales de ayuda humanitaria.