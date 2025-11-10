Descubren misterioso “vacío” en pirámide de Egipto: podría ser una entrada secreta perdida

En un descubrimiento que parece sacado de una película de Indiana Jones, un equipo internacional de investigadores ha encontrado evidencias de una posible entrada secreta en la pirámide de Menkaure, la más pequeña de las tres famosas pirámides de Guiza en Egipto. El hallazgo, realizado con tecnología de escaneo de última generación, podría reescribir la historia de esta construcción de 4,500 años de antigüedad.

La investigación, llevada a cabo por expertos de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich, reveló la presencia de dos “vacíos” o espacios llenos de aire detrás de los bloques de granito de la fachada este de la pirámide. Estos espacios, según los científicos, serían consistentes con la existencia de una entrada secundaria que habría permanecido oculta durante milenios.

La pista de las piedras “demasiado perfectas”

Lo que inicialmente llamó la atención de los investigadores fue un detalle que pasó desapercibido durante siglos: un área de 4 metros de alto por 6 metros de ancho en el lado este de la pirámide donde los bloques de granito son inusualmente lisos y pulidos, como si alguien los hubiera trabajado con especial cuidado hace miles de años.

“Estas piedras pulidas son idénticas a las que encontramos en la entrada principal del lado norte”, explicó el profesor Christian Grosse, quien dirigió la investigación. “Esto nos hizo sospechar que podría haber existido otra entrada que fue olvidada con el paso del tiempo”.

La pirámide de Gyza en Egipto - Getty Images / Kitti Boonnitrod Ampliar

Esto fue lo que encontraron con la tecnología

Para comprobar su teoría sin dañar la estructura milenaria, los científicos utilizaron tres técnicas diferentes de escaneo no invasivo:

Radar de penetración terrestre que “ve” a través de la piedra

Ultrasonido similar al usado en medicina

Tomografía de resistividad eléctrica que mide cambios en los materiales

Los resultados fueron asombrosos: detectaron dos espacios vacíos a diferentes profundidades y tamaños, exactamente donde esperaban encontrar evidencias de una entrada secundaria.

“Es como tener rayos X para pirámides”, comentó emocionado uno de los investigadores. “Podemos ver lo que hay detrás de las piedras sin tocarlas”.

Le puede interesar: ¡Tenga cuidado! hackers pueden engañar a ChatGPT para que robe sus datos personales sin que lo note

El misterio se profundiza: ¿qué podría haber dentro?

La posible existencia de una segunda entrada genera preguntas fascinantes:

¿Conduce a cámaras secretas nunca exploradas?

¿Guardará tesoros que llevan milenios ocultos?

¿Revelará secretos sobre el faraón Menkaura para quien fue construida?

El sarcófago original del faraón se perdió en circunstancias misteriosas en 1838 cuando el barco que lo transportaba a Londres, el Beatrice, desapareció en el mar cerca de Malta. Este nuevo descubrimiento podría ofrecer pistas sobre lo que realmente contenía la pirámide.

Ampliar

¿Qué sigue en la investigación?

Aunque los hallazgos son emocionantes, los científicos piden cautela. “Necesitamos discutir estos resultados con egiptólogos de todo el mundo antes de sacar conclusiones definitivas“, advirtió el profesor Grosse.

Las limitaciones de la tecnología actual impiden determinar qué tan profundos son estos vacíos o exactamente a dónde conducen. Sin embargo, el estudio publicado en la revista NDT & E International marca la primera vez que se identifican anomalías estructurales en esta zona específica de la pirámide.