Moda, política y poder, ¿cómo están impactando las tendencias actuales?

En Hora20 volvemos a los temas de sociedad y hoy el turno es para la relación entre la política, los políticos, las elecciones y la moda. Lo que se quiere comunicar a través de la moda, lo que denotan los distintos estilos, la identidad, lo aspiracional, pero también los ejercicios de resistencia de la moda cuando la política polariza, divide y excluye.

Lo que dicen los panelistas

Vanessa Rosales, escritora y experta en moda, autora del libro Mujeres vestidas, máster en estudios de moda, planteó que vale la pena preguntarse qué es la moda y qué es lo político, “muchas veces se supone en lo electoral, en lo ideológico, en lo occidental, pero creo en el vestir como entramado de poder que atraviesa todas las sociedades y cómo hay otras formas de entender lo político a través del género, el fashion del norte global que codificó a través del traje, que fue modernización de lo patriarcal y es como se construye lo político en lo femenino y si son estructuras de poder político codificadas en código masculino”. En esa medida se preguntó qué pasa cuando las mujeres entran al poder y negocian su presencia física, “eso explica que recurran a elementos como el traje o como Thatcher transmite su posición política e ideológica conservadora en su vestir”.

Resaltó que en Colombia hay un tema de clase social que atraviesa lo político, “se ve con de la Espriella con una apología a blanquitud y el buen gusto, mientras se construye lo progresista como el mal gusto, hay una nostalgia de feminidad en MAGA con cirugías, cierto tipo de vestimenta, o cómo juega también a los roles de género”.

Edward Salazar, sociólogo, estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de California, investigador, escritor y crítico cultural y de moda, autor del libro ‘Estudios de la moda en Colombia’, planteó que la relación moda y política ha estado presente en todas sociedades porque la vestimenta es la forma de integrar discursos y relatos de poder, “la mayoría o todas las civilizaciones usan el vestido como forma de comunicar poder y así recordar a sus súbditos quién era el poder y la presencia del poder. En esa misma línea se trazan líneas del vestir y el poder, las cortes europeas y la forma de vestir, pero en cualquier sociedad eso se puede rastrear”. Agregó que se debe entender también cómo la política, el sistema electoral o los monárquicos usan el poder para enviar un lenguaje de poder y dominación, “un punto interesante en lo contemporáneo es ver cómo la política electoral que nos acompaña usa los lenguajes del vestir para enviar ideas que no son solo estéticas, son religiosa, morales, políticas, filosóficas y un sistema democrático para eso es Estados Unidos que tiene desde los años 40 unas formas y estrategias de entender la moda como vehículo de posicionamiento político”.

Resaltó la moda como sistema de producción, diseñadores y campo de diseño, “son actores clave en a quienes visten, hay todo un mapa de poder en Estados Unidos y con la herencia latinoamericana, ¿A quién viste Oscar de la Renta, por ejemplo? Viste a presidentes y primeras damas republicanos; hay relación interesante a quién viste el poder y quien viste a quién y por qué”.

Angélica Gallón, colaboradora de SModa de El País, estratega digital en SillaVerde, especializada en la relación entre la moda, la política y la cultura y creadora del podcast con Univisión llamado ‘Se Vale sentir’, manifestó que la política y la moda está vinculada desde lugares esenciales y lo partidista, “lo interesante de cómo los movimientos sociales han usado el vestido para decir cosas, pero no solo movimientos sociales, las disidencias, la migración en Estados Unidos ahora con el uso de ciertos zapatos de Nike”. Resaltó que la moda y lo político están vinculados estrechamente, “hay que sustraer, la dimensión política del vestido es difícil, todo lo que usamos, dice cosas, la producción, el consumo, la vinculación es esencial”.

Habló de la negociación de la presencia y que un ejemplo de esto es la ropa que utiliza Francia Márquez, “una escritora hablaba del mecanismo de la respetabilidad, un mecanismo que las mujeres afro usan como respetabilidad, alisarse el pelo, de hacer ese blanqueamiento de sus colores, a las mujeres les ha tocado crear mecanismos complejos, cuando Hillary Clinton acompañaba a Obama como secretaria de Estado y un cargo así no es de peluquería todos los días e iba con su coleta y Estados Unidos en vez de pensar en Hillary y su rol como Secretaria de Estado, estaba consternado por la coleta que tenía; esa hipervigilancia en espacios políticos es muy notoria y compleja”.

Para Pilar Luna, experta en comunicación de moda, editora y consultora de la Agencia Código Malva, la moda siempre ha sido comunicación, “desde que nace el concepto, lo es, desde la Edad Media ha sido para diferenciarse unos de otros. Todo lo que se usa o se deja de usar es comunicación, uno puede identificar el conservadurismo o en Obama un enfoque más inclusivo y empático con el tema racial; entonces el primer elemento que se tiene incluso para llegar a un público es a través de lo que se dice, el power dress que se usó en los 80 en el mundo de política, las mujeres casi que vestidas como hombres para tenerlas en cuenta en el tema político”. Recordó que Margaret Thatcher lo hizo en los 80 con un traje poderoso, “pero era vistiéndose del traje que tiene el hombre en ese momento y con colores que significaban algo. Kamala Harris cuando tomó posesión como vicepresidente, todo era simbólico, blanco completo en homenaje a las sufragistas; todo tenía que ver con símbolos y con comunicación que siempre está diciendo algo. El que quiera decir que la moda no es comunicación y no es política está muy equivocado porque todo lo que usan los políticos así no quieran y, no se preocupen por vestuario, de alguna manera también quieren decir algo”.

También planteó un caso como el de Francia Márquez, que ha usado su atuendo africano y ha acudido a sus raíces negras, “y mire lo que la critica un país como Colombia, el tema también de clase social y de pensar que una mujer como ella no puede ser la vicepresidencia de un país como Colombia porque desde su vestimenta le parece que no es apropiado”.

