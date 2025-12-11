Riverport dinamiza la zona portuaria de Barranquilla con exportación de 37.046 toneladas de carbón
Se trata de un zarpe con carbón térmico.
La zona portuaria de Barranquilla continúa alcanzando hitos para la competitividad del departamento. Desde la terminal de Riverport zarpó la mayor exportación realizada en su historia: 37.046 toneladas de carbón térmico, un volumen que supera el récord anterior, registrado hace un par de años, de 36.000 toneladas.
Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, destacó la importancia del logro: “Se batió un récord de exportación de carbón térmico, cargue directo, es decir, cargue por banda en la terminal de Riverport… un poco más de 37.000 toneladas. Esto es importante para seguir dinamizando la zona portuaria y para la competitividad de los exportadores”, afirmó.
Ariza explicó que, en un contexto de precios internacionales bajos, poder movilizar más volumen por barco permite reducir costos de transporte y flete, un factor decisivo para fortalecer la competitividad. El destino de esta carga, sin embargo, no fue precisado por el directivo.
MOVIMIENTO DE CARGA HACIA EL CIERRE DEL AÑO
Sobre el comportamiento del movimiento de carga en Barranquilla para el cierre de 2025, Ariza reconoció que las cifras están ligeramente por debajo de las del año anterior. “Estamos un poco por debajo del año pasado… los fletes terrestres se han encarecido frente a otros puertos y eso nos ha golpeado de manera significativa”, señaló.
El director de Asoportuaria añadió que la crisis en mercados como el del carbón y el coque también ha reducido parte del tonelaje movilizado, aunque otros tipos de carga han compensado parcialmente esta caída. A pesar de ello, el sector proyecta cerrar el año con cerca de 13 millones de toneladas, lo que representa un 4% menos que en 2024.
En cuanto a la operación marítima, la dinámica se mantiene estable y sin riesgos. “Hay un muy buen movimiento de barcos, nada que pueda preocuparnos. El canal de acceso sigue bastante estable; cuando se han presentado temas de sedimentación, la draga ha reaccionado rápidamente”, afirmó Ariza, quien anticipó un final de año tranquilo para la zona portuaria.
Finalmente, el directivo recordó que se espera el anuncio de las adiciones al contrato mencionado recientemente por el Ministerio de Transporte, lo que permitiría seguir consolidando el buen momento operativo de los puertos de Barranquilla.