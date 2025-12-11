Familia denuncia falta de medicamentos para bebé trasplantada por presunta falla de EPS

Aria Sophia Cala Rojas, una bebé barranquillera de apenas un año y tres meses, enfrenta un crítico riesgo para su vida a solo 15 días de haber recibido un trasplante de hígado en la Clínica Cardioinfantil de Bogotá. Su familia denuncia que la Nueva EPS no ha entregado a tiempo los medicamentos para evitar el rechazo del órgano.

Su padre, Hender De Jesús Cala Parra, quien donó el 30 % de su hígado para salvarla, asegura que la recuperación inicial se ha visto amenazada por estos incumplimientos.

“Mi hija mejoró mucho tras la cirugía, pero sin los medicamentos corre riesgo de rechazo”, afirmó.

Riesgo por falta de medicamentos

Según Cala, al momento del egreso médico se les advirtió que la niña no podía abandonar la clínica sin contar con los fármacos formulados. “Nos dijeron que no podían darle salida si no teníamos todo garantizado”, relató. La falta de continuidad en la entrega asegura, podría provocar que el cuerpo de la bebé ataque el injerto y obligar a un nuevo trasplante.

La familia insiste en que la situación no es nueva. Aseguran que los retrasos en medicamentos vienen desde antes del procedimiento quirúrgico, y que, pese a los riesgos, la EPS no ha cumplido con su obligación.

Llamado a las autoridades

En medio de su permanencia forzada en Bogotá, la familia pide la intervención inmediata de la Nueva EPS y de los entes de control. “Solo queremos que se cumpla lo que ya ordenaron los jueces para proteger la vida de mi hija”, señaló el padre.

Actualmente existen dos fallos judiciales que ordenan la entrega inmediata de medicamentos, alojamiento, alimentación y tratamiento integral para la menor. Además, pesa un incidente de desacato contra la agente interventora de la EPS, pero la familia afirma que, pese a ello, el cumplimiento no llega.

Mientras Aria continúa su recuperación, sus padres advierten que cada día sin medicamentos aumenta el riesgo, y piden que las autoridades actúen antes de que la situación se convierta en una tragedia evitable