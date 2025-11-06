Cuánto recibo de prima en diciembre si gano un salario mínimo 2025: cálculo con 184 días trabajados

Para los millones de colombianos que devengan un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV), el pago de la prima de servicios de diciembre representa un ingreso significativo en la temporada de fin de año.

Este beneficio, establecido en el Artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, corresponde a un mes de salario por cada año de servicio, pagadero en dos cuotas: la primera hasta el 30 de junio y la segunda hasta el 20 de diciembre.

El cálculo de este beneficio considera tanto el salario base como el auxilio de transporte, factores determinantes para establecer el monto final que recibirán los trabajadores en la quincena de diciembre de 2025.

Fórmula oficial para calcular la prima de servicios

La metodología de cálculo aprobada por el Ministerio del Trabajo sigue parámetros específicos que garantizan el pago correcto de esta prestación social. La fórmula establecida es:

Prima de servicios = (Salario base + Auxilio de transporte) × Días trabajados en el semestre ÷ 360

Para el segundo semestre de 2025 (que comprende del 1 de julio al 31 de diciembre), el número máximo de días posibles a liquidar es de 184 días, considerando los 31 días de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre.

Cálculo detallado con salario mínimo 2025

Considerando los valores proyectados para 2025, donde el salario mínimo es de $1.423.500 y el auxilio de transporte $200.000, el cálculo para un trabajador con contrato laboral vigente durante todo el segundo semestre sería:

Base de cálculo:

Salario base: $1.423.500

Auxilio de transporte: $200.000

Total base: $1.623.500

Días trabajados: 184 (segundo semestre completo)

Aplicación de fórmula:$1.623.500 × 184 ÷ 360 = $830.122

Un trabajador que haya laborado la totalidad del segundo semestre de 2025 con un salario mínimo recibirá $830.122 como pago de la prima de servicios de diciembre.

No todos los trabajadores completan el semestre completo en una misma empresa. Por esta razón, es esencial entender cómo se calcula la prima cuando existen períodos proporcionales:

Caso 1: Ingreso en septiembre

Días trabajados: 92 (30 septiembre + 31 octubre + 30 noviembre + 31 diciembre)

Cálculo: $1.623.500 × 92 ÷ 360 = $415.061

Caso 2: Ingreso en octubre

Días trabajados: 61 (31 octubre + 30 noviembre + 31 diciembre)

Cálculo: $1.623.500 × 61 ÷ 360 = $275.185

Caso 3: Trabajador con licencia no remunerada: Los días de licencia no remunerada o ausencias injustificadas no cuentan para el cálculo de la prima, reduciendo proporcionalmente el monto final del beneficio.

Fecha límite para que le paguen la prima en 2025

El pago de la prima de servicios está protegido por estrictas disposiciones legales:

Fecha límite de pago: 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 Base de cálculo: Incluye salario básico más auxilio de transporte

Incluye salario básico más auxilio de transporte Días computables: Solo los efectivamente laborados

Solo los efectivamente laborados Sanción por mora: El empleador debe pagar un día de salario por cada día de retraso

Los trabajadores con salario variable o por comisiones tienen derecho a que su prima se calcule sobre el promedio de lo devengado en el semestre, garantizando así un trato justo independientemente del sistema de remuneración.