Prima de Navidad 2025: ¿Cuánto le llegará y cuál es la fecha máxima para recibir el pago?

Muchos trabajadores en Colombia tienen derecho al pago de la prima de servicios como una prestación que se brinda de forma adicional al salario básico en reconocimiento al servicio que presta a su empleador. Este se realiza en los meses de junio y de diciembre, es decir, dos veces durante el año.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), un total de 23,8 millones de personas realiza alguna labor en Colombia hasta agosto de 2025. Sin embargo, no todos cuentan con este beneficio, ya que solamente aplica para quienes cuentan con un contrato formal de trabajo. Este puede ser:

Término fijo

Término indefinido

Servicio doméstico

Trabajos por días

Servicio en fincas

En ese orden de ideas, millones de personas en Colombia tienen derecho a recibir este pago tanto en junio como en diciembre. Este último mes, coincide con la llegada de la Navidad, por lo que los gastos se suelen incrementar, por ejemplo, con la compra de ropa o de los regalos.

¿Cuál es el pago que corresponde a la prima de Navidad?

Según explica el Ministerio de Trabajo, la prima de Navidad se calcula exactamente de la misma forma en relación a la que recibe en junio. En este caso, se toma el sueldo base del empleado y se multiplica por el número de días que trabajó durante el semestre. Luego de ello, se divide esta cifra en 360 para determinar cuándo recibirá.

Por ejemplo, si una persona gana un salario mínimo (1.423.500 pesos para el 2025), y adicional laboró durante los últimos seis meses del año sin tener ninguna ausencia, recibirá un ingreso adicional de 711.750 pesos que corresponde a la prima de Navidad.

Ahora bien, este valor puede cambiar dependiendo del salario que recibe cada trabajador al mes; por lo tanto, si tiene un ingreso que supere el valor de un salario mínimo, se le consignará una cifra mucho más alta.

¿Cuándo es el plazo máximo para pagar la prima de Navidad?

El pago de la prima de Navidad está contemplado en el Decreto 1045 de 1978. En este caso, el artículo 32 señala lo siguiente:

“Respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecido otra cosa, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo desempeñado en treinta de noviembre de cada año. La prima se pagará en la primera quincena del mes de diciembre“.

Así las cosas, los empleadores tienen como plazo máximo el 15 de diciembre para realizar el pago de la prima a sus trabajadores. Si esto no sucede, estos pueden reportar la situación ante el Ministerio de Trabajo. Asimismo, un retraso puede significar una importante sanción económica para las empresas.

¿Qué trabajadores no reciben el pago de la prima de Navidad?

El pago de la prima de Navidad solamente aplica para quienes están vinculados mediante un contrato de trabajo con una empresa. Por ende, los trabajadores que quedan excluidos de este incentivo son: