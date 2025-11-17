Prima de Navidad para policías: ¿Quiénes tienen derecho a recibirla y cuánto se pagará?

Durante el mes de diciembre, muchos trabajadores en Colombia tienen derecho a recibir la prima de Navidad en reconocimiento a los servicios que prestan a su empleador a lo largo del año. Esta no solamente se le brinda a aquellos que se desempeñan en el sector privado, sino también quienes están en el sector público.

Este último grupo acoge a los militares y policías, quienes también reciben una serie de incentivos adicionales a lo largo del año; incluyendo la prima de junio, la de actividad y del nivel ejecutivo. En el caso de la que se paga en diciembre, hay varios factores que se tienen en cuenta para su liquidación. Sin embargo, no son muy diferentes en relación al pago que le corresponde a los trabajadores privados.

Al igual que ellos, los miembros de la Policía Nacional también reciben el equivalente a un mes de su sueldo como pago de la prima de diciembre, un mes en el que generalmente los trabajadores incurren en muchos gastos al realizar las compras de Navidad y de los regalos para entregar a sus seres queridos.

¿Cómo funciona el pago de la prima de Navidad para los policías?

La prima de Navidad, así como los demás incentivos para los miembros de la Policía Nacional, está contemplada en el Decreto 1214 de 1990, la cual establece lo siguiente:

“Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tienen derecho a percibir anualmente la prima de navidad equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre de cada año, la cual les será pagada en la primera quincena del mes de diciembre”.

En ese orden de ideas, a los uniformados se les deberá reconocer la prima de servicios a más tardar el día 15 de diciembre. Asimismo, si ellos no llegaron a trabajar durante un año completo, se les reconocerá este pago a partir de una duodécima parte por cada mes completo de servicio.

“Cuando dichos empleados no hubieren servido el año completo, tendrán derecho al reconocimiento de la prima de Navidad a razón de una duodécima (1/12) parte por cada mes completo de servicio, liquidada con base en los últimos haberes devengados”, especifica el Decreto 1214 de 1990.

¿Cuánto reciben los policías en el pago de la prima de Navidad?

El pago de la prima de Navidad para policías y miembros del Ministerio de Defensa se realiza a partir de los ingresos obtenidos durante el mes de noviembre. Este aspecto es la única diferencia con respecto a la liquidación que aplica para los empleados del sector privado, pues este funciona tomando las ganancias obtenidas en los últimos seis meses de trabajo.

Es importante señalar que los uniformados y demás personal también tienen derecho a recibir la prima de servicio anual. Esta equivale al 50% del total de los ingresos obtenidos durante el mes de junio; por lo tanto, este se pagará a más tardar el día 15 de julio. Sin embargo, las condiciones con las mismas con respecto al pago de la prima de Navidad.