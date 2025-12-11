Cotización oficial del DÓLAR en VENEZUELA para HOY 11 de diciembre, Según Banco Central

Recientemente, Estados Unidos hizo pública la incautación de un buque petrolero de origen venezolano en las costas del país bolivariano, operación que fue catalogada por el mismo Donald Trump como la incautación de un transportador de crudo más grande la historia. Sin embargo, este hecho hizo que explotara el régimen de Nicolás Maduro.

La operación fue justificada por Estados Unidos asegurando que este barco petrolero había sido sancionado en repetidas ocasiones por el país norteamericano, debido a que se había encontrado una estrecha relación con una red ilícita de petróleo, la cual tenía como objetivo apoyar organizaciones terroristas extranjeras. Por otro lado, respecto a cuál sería el final de la materia que era transportada, Trump aseguró que se lo quedarían.

Reacción de Venezuela

Como era de esperarse, luego de que se revelara esta operación, el régimen de Nicolás Maduro estalló de inmediato, pues catalogaron la incautación realizada por Estados Unidos como un acto de piratería internacional, fragmentando aún más, las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Con relación a esto, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, aseguró mediante un comunicado que dicha incautación se trata de ‘un plan deliberado para robar las riquezas energéticas de su país’, y, por tanto, aseguró que desde su gobierno acudirán ante todas las instancias internacionales para denunciar tal “robo” por parte de Estados Unidos.

Precio del dólar en Venezuela

El precio de la moneda norteamericana continúa fortaleciéndose frente al Bolívar venezolano, en una tendencia continúa que ha causado una devaluación sin precedentes en el país bolivariano, a tal punto, que el salario mínimo mensual actual, es menor a $0.50 centavos de dólar.

Según la información publicada por el Banco Central de Venezuela en su página web, el precio del dólar en dicho país para HOY, 11 de diciembre, se encuentra alrededor de los $265.06 bolívares. Recuerde que el salario mínimo en el país, es de tan solo 130 bolívares.

Por esta razón, el uso que tiene la moneda nacional en el país es muy reducido, por lo que los ciudadanos venezolanos han tenido que optar por dos opciones, usar el peso colombiano, que es más frecuente en estados cercanos a la frontera, o el dólar estadounidense.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa norteamericana, ha tenido una tendencia a la subida en los últimos días, sin embargo, hoy presentó la primera disminución de la semana en su apertura, esta vez, evidenciando una leve disminución de un valor cercano a los $7 pesos colombianos.

Según esta fluctuación y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para HOY, 11 de diciembre, es de $3.854 pesos colombianos.

