¿Comprar carro nuevo o usado? Esto prefieren los colombianos según el RUNT: Chevrolet los favoritos

El año se encuentra cerca de finalizar, y por esto, para diferentes sectores económicos es de gran importancia ver hacia atrás, analizar que se hizo bien, mal, las preferencias de los compradores y demás aspectos, que ayudan a proyectar lo que será el 2026. Por ejemplo, según aseguran desde Fenalco, durante el primer semestre de 2025 se evidenció un avance de gran importancia en cuanto a la transición energética del país, con un importante aumento en la compra de vehículos eléctricos e híbridos.

Si bien el fenómeno de los vehículos eléctricos es relativamente reciente, el crecimiento ha sido extraordinario comparado con el resto de categorías, pues para 2024, las ventas de estos automóviles eléctricos aumentaron un 209%, mientras que un 49% en híbridos. Con esto, lograron posicionarse conjuntamente, como 1/3 de la cantidad de vehículos vendidos, que además, posicionan a Colombia como uno de los referentes en la región en cuanto a tecnologías en movilidad.

Traspasos de vehículos usados en Colombia

Sin embargo, durante los primeros seis meses del año se encontró que no solo aumentaron las ventas de este tipo de vehículos, pues en general, la cantidad de traspasos de vehículos aumentaron cerca de un 16% frente al panorama del año inmediatamente anterior, con un total de 485.116. Dentro de los cuales, destacaron marcas como Chevrolet, Renault, Mazda y Kia. Donde la referencia de vehículo más vendido, fue el Chevrolet Spark 2012.

Con relación a esto, desde la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (ACONAUTO), aseguraron que la proporción de compra entre vehículos usados y nuevos es de 3 a 1, es decir, por cada vehículo nuevo que se vende, se venden 3 usados. Sin embargo, durante los primeros seis meses de 2025, se encontró que la proporción fue de 4.5 a 1.

Dificultades en la compra de vehículos nuevos

Más allá de la preocupación que puede llegar a causar dicha cifra, dada la baja tasa de compra de vehículos nuevos, señalaron que este es un indicador de diferentes aspectos, siendo el principal, la dificultad que tienen los compradores de acceder a un vehículo 0 kilómetros, debido a las altas tasas de interés, y el cambio de divisas, que es una de las razones más importantes detrás del elevado precio de los vehículos en el país.

Adicionalmente, este es un fenómeno que no se evidencia solamente en la compra de vehículos nuevos de tipo automóvil particular, pues dentro de las cifras, se incluyen datos de otro vehículos como de carga, pick-up, taxi y utilitario, pues los traspasos se distribuyeron de la siguiente manera:

Automóvil: 52.8%

Utilitario: 26.2%

Carga: 6.9%

Pick-Up: 6.5%

Taxi: 3.2%

¿Carros nuevos o usados?

De tal modo, se estableció que el aumento en la cantidad de traspasos, se ve evidenciado en todos los segmentos del parque automotor total, reflejando una realidad social donde los colombianos, sin importar si es para trabajo o para uso propio, se inclinan hacia la compra de vehículos usados sobre los nuevos.

