¿Quiere estrenar carro en Colombia? Estas son las opciones más económicas para comprar carro nuevo

La opción más económica para comprar un carro nuevo estaría en un valor cercano a los $55 millones de pesos colombianos

Happy customer buying brand new car at local car dealership.

Santiago Andrés Alvarez

El parque automotor en Colombia, es decir, el grupo de todos los vehículos que circulan en el país, se encontraba compuesto, a finales de 2024, por cerca de 20 millones de vehículos, de los cuales, 7 millones serían automóviles, 12 millones serían motocicletas, y el millón restante, se encontraría compuesto por máquinas, remolques y semirremolques.

Además, según datos compartidos por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de los casi 20 millones de vehículos registrados, solamente el 6% tienen 1 o 2 años de antigüedad, mientras que cerca del 50%, tienen más de diez años de uso. Esto es el reflejo de la dificultad que tienen los colombianos de acceder a vehículos nuevos, por lo que optan por la compra de vehículos usados, alargando el tiempo de uso de los automóviles.

Compra de vehículos nuevos en Colombia

Uno de los principales inconvenientes que han presentado los colombianos a la hora de comprar un vehículo nuevo, son los altos precios que implica una compra de este tipo, pues a pesar de que en años anteriores, se podía comprar un carro nuevo con un presupuesto entre $30 o $40 millones de pesos, esto quedó en el pasado, pues actualmente, es casi imposible.

A pesar de esto, al país han llegado diferentes empresas que ofrecen vehículos eléctricos a un precio mucho menor, y de igual forma, algunas marcas ya establecidas en el país, optaron por ofrecer vehículos que ya eran conocidos en Colombia, pero ahora, en versiones híbridas o eléctricas. Por tanto, en la lista se incluirán únicamente vehículos a gasolina.

Top 5 automóviles nuevos más baratos

  • Renault Logan Life +

Este vehículo es uno de los más conocidos en comunes en Colombia, por razones como su precio, espacio y versatilidad. Cuenta con un motor de 1.6 litros 16 válvulas y 111 caballos de fuerza.

Precio: 68′000.000 COP

  • Volkswagen Polo Track

Este vehículo producido en Brasil, es el reemplazo del conocido ‘Gol’, cuenta con un motor de 1.6 litros que producen 108 caballos de fuerza.

Precio: 67′000.000 COP

  • Renault Sandero Life +

Este vehículo es uno de los más tradicionales en las familias colombianas, cuenta con un motor de 1.6 litros que genera 111 caballos de fuerza y una caja manual de 5 velocidades.

Precio: 66′000.000 COP

  • Kia Picanto

El Kia Picanto, es conocido por su pequeño tamaño, al igual, que el poco combustible que gasta, debido a su motor de 1 litro que genera 66 caballos de fuerza.

Precio: 57′000.000 COP

  • Renault Kwid Intense

Este vehículo, que es ensamblado en Colombia, resalta debido a su altura del piso, pues en otros vehículos de su mismo tamaño, suelen ser mucho más bajos. Este automóvil cuenta con un motor de 1 litro que genera 68 caballos de fuerza y una caja manual de 5 velocidades.

Precio: 55′600.000 COP

Vehículos eléctricos

A pesar de esto, si se evalúan las opciones eléctricas, se podrían conseguir vehículos nuevos hasta por $47′000.000 COP, sin embargo, las prestaciones que pueden ofrecer son mucho menores, y pueden ser no considerados una opción por muchos conductores.

