Carlos Vives celebra una década de Tras La Perla y anuncia nuevos retos para Santa Marta

El cantante Carlos Vives presentó desde Santa Marta los avances y desafíos de los 10 años de trabajo de la Fundación Tras La Perla, iniciativa que lidera junto a su esposa, Claudia Elena Vásquez. Durante esta primera década, la estrategia social ha logrado movilizar 17 mil millones de pesos, de los cuales 12.000 millones provienen de más de 90 aliados comprometidos con la niñez, la juventud y la protección ambiental.

“Al mirar atrás y contemplar el camino recorrido, nos llena de esperanza ver cómo una idea sembrada en el amor por nuestra tierra ha florecido en proyectos que hoy transforman realidades”, expresó Vives al celebrar este aniversario.

Hasta la fecha, la fundación ha ejecutado 40 programas y 58 proyectos, impactando la calidad de vida de más de 22.000 personas, en alianza con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF, Demolab, The Reynolds Foundation, Coca-Cola y Conservación Internacional.

La transformación de Pescaíto

Uno de los esfuerzos más significativos ha sido la intervención en Pescaíto, un barrio tradicional y vulnerable de Santa Marta. En este territorio, Tras La Perla ha puesto en marcha 20 proyectos, entre ellos:

Programas de becas

Comunidad de cambio por la educación

Procesos de educación integral en sexualidad

Actividades de fortalecimiento comunitario

“Cada familia acompañada, cada niño que encuentra nuevas oportunidades, representa una semilla sembrada para ese futuro que soñamos”, afirmó Claudia Elena Vásquez, destacando la importancia del tejido social construido con las comunidades.

Apuesta por el agua y el futuro de Buenavista

Vives y Vásquez también resaltaron los avances en Buenavista, en la Ciénaga Grande, donde trabajan por la restauración del ecosistema y soluciones para el acceso al agua y saneamiento básico.

Durante dos años se ha logrado el mejoramiento de viviendas, incluyendo la instalación de baños que dignifican la vida de esta comunidad palafítica. Para 2026, la fundación anuncia la Casa de Buenavista, un centro de aprendizaje del agua con 200 m² que incluirá:

Planta de tratamiento

Salones para intercambio de saberes

Espacios de formación con universidades y comunidades

“Pensamos tener una planta de tratamiento y salones donde estudiantes y habitantes puedan aportar y aprender juntos”, explicó Vásquez.

“500 años: una oportunidad para unirnos”

En su mensaje final, Carlos Vives invitó a las fuerzas vivas de Santa Marta a unirse alrededor de los 500 años de la ciudad, como una oportunidad histórica para impulsar la transformación social.

“Entendí que habíamos perdido una batalla cultural y que debíamos empezar a defender lo que somos, cambiar relatos y contar historias diferentes de nuestra propia identidad”, expresó el artista samario.