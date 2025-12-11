Asoportuaria pide al Gobierno garantizar vigencias futuras para el dragado de 2026

La Asociación de Puertos del Atlántico, Asoportuaria, hizo un llamado al Gobierno Nacional para garantizar las vigencias futuras destinadas al dragado del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla para el 2026.

Según explicó Lucas Ariza, director del gremio, de los más de 116 mil millones de pesos previstos para las labores de dragado durante todo el año, cerca de 48 mil millones serían aprobados mediante vigencias futuras para cubrir los primeros cinco meses. Actualmente, estos trámites están en curso.

“En la reunión que tuvimos hace aproximadamente un mes, la ministra anunció que estaban garantizados los recursos para el dragado de todo el año 2026, unos 116 mil millones de pesos destinados al tramo de Barranquilla. Explicó que una parte de esos recursos, cerca de 48 mil millones, se aprobaría mediante vigencias futuras para cubrir los primeros cinco o seis meses del año. Sabemos que este trámite viene avanzando: ya fue aprobado en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Hacienda, y actualmente está en revisión en Planeación Nacional. Con esos pasos, debería emitirse pronto la resolución que otorgue los cupos presupuestales a Cormagdalena para contratar, probablemente como una adición al contrato actual. En ese sentido, estamos tranquilos. Aunque los tiempos van justos, confiamos en que se cumplirá el compromiso de dejar aprobadas estas vigencias futuras antes de que finalice el año”, explicó.

Ariza insistió en la urgencia de que estos recursos queden asegurados antes de que finalice este año, con el fin de evitar retrasos en la contratación y garantizar la continuidad de las operaciones portuarias en el inicio del 2026.

Deconstrucción del antiguo Pumarejo

El director de Asoportuaria también se refirió al avance de la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, un proceso que, afirmó, comienza a convertirse en un “pendiente” para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Recordó que, aunque la ministra de Transporte había anunciado que los trabajos se realizarían por fases, hasta el momento no hay claridad sobre el cronograma ni sobre el inicio de las actividades.

“Esta es una problemática heredada, porque cuando se adjudicó la construcción del nuevo puente no se dejaron asegurados los recursos para la deconstrucción del antiguo. Se realizaron algunos estudios y el Gobierno ha anunciado que, mediante vigencias futuras, la obra se ejecutará por etapas. Esperamos que así sea y que, al menos, se inicie con la adjudicación para que pronto empiecen a verse avances concretos en el proceso de desmontar el puente”, dijo.

El gremio portuario reiteró que garantizar el dragado y avanzar en la remoción del viejo Pumarejo son pasos clave para la competitividad marítima del Atlántico y pidió al Gobierno priorizar estas obras para evitar afectaciones en la operación logística del próximo año.