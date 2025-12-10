Investigan atentado contra defensor de derechos humanos en el Atlántico

El Departamento de Policía Atlántico investiga el atentado del que fue víctima el abogado y líder social Frederick Barros Mendoza cuando se desplazaba por la conocida vía del algodón, que comunica los municipios de Juan de Acosta y Tubará.

Según el relato del defensor de derechos humanos, dos personas en motocicleta se acercaron a su vehículo y accionaron armas de fuego, impactando los panorámicos delantero y trasero. La situación lo obligó a maniobrar para ponerse a salvo junto a quienes lo acompañaban.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Yo venía en la vía de algodón entre Juan de Acosta y el municipio de Tubará, una moto sin placas negras con un parrillero sobrepasó el vehículo. Y cuando estaba en la parte delantera activó un arma de fuego que llevaba, impactando en dos ocasiones el panorámico y como pudimos intentamos evadir del lugar y adelantamos a estos señores, y cuando se quedaron en la parte de atrás activaron nuevamente el arma en contra del vehículo impactando en la parte trasera”, explicó.

Había denunciado amenazas previas

Barros aseguró que ya había presentado denuncias ante la Fiscalía por hechos que consideraba amenazas, pero lamentó que, según él, estos procesos no han mostrado avances.

Expresó además temor por su seguridad y la de su familia, e hizo un llamado a las autoridades para reforzar la presencia y vigilancia en las vías del departamento ante el incremento de hechos violentos.

LEA TAMBIÉN: Caen nueve señalados de homicidio en el Atlántico tras operativos en tres municipios

Lleva proceso clave

Hay que señalar que Frederick Barros es el abogado que adelanta el proceso ante la Corte Suprema de Justicia relacionado con el representante a la Cámara Modesto Enrique Aguilera.