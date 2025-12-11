Sectores sin luz en Barranquilla y Usiacurí este JUEVES 11 de diciembre

La empresa Air-e Intervenida realizará diferentes labores preventivas en Barranquilla y en el municipio de Usiacurí. Las obras obligarán la suspensión del servicio de energía hasta la tarde de este jueves, 11 de diciembre.

Sin luz en Barranquilla

Con el fin de adelantar labores de reubicación de postes, este jueves 11 de diciembre, hay obras eléctricas en la urbanización Villas de San Pablo, en inmediaciones de Juan Mina.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde, en el sector de la diagonal 138, entre las carreras 9 y 9G.

Por otra parte, se adecuarán redes de baja tensión en la carrera 19 con la calle 15A en la urbanización Maratea en Villa Norte, en Barranquilla.

No habrá luz en Usiacurí

Mientras tanto, en las calles 35 a la 37A entre las carreras 18ª1 y 18ª3, en el barrio Caldas de Usiacurí, se realizarán adecuaciones menores entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.