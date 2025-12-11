Así puede saber si es beneficiario de devolución del IVA 2025: Pasos para consultar con cédula

El IVA es el impuesto sobre valor añadido en Colombia, este es un porcentaje que se le aplica al valor de un bien o servicio, por lo que recaer en el consumidor. De acuerdo con el portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) este lo debe pagar todos los ciudadanos de Colombia, por expresa disposición de la Ley.

No obstante, Desde el departamento de Prosperidad Social, el cual es una entidad del Gobierno Nacional de Colombia, que busca promover la igualdad de condiciones, ha buscado intervenir desde su programa ‘Devolución del IVA’ la reparación económica, la cual tiene como objetivo reducir los índices sobre los impuestos de las personas que no tienen la posibilidad de suplir ese valor agregado.

Último Pago Devolución del IVA diciembre 2025

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, indicó que, durante diciembre, se pagará el sexto y último ciclo del año 2025 de las transferencias monetarias de Devolución del IVA. En este pago, la entidad invertirá 314.979 millones de pesos, lo que beneficiará a 773.800 hogares, de los que hacen parte 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

¿Quiénes reciben el último pago de Devolución del IVA del año?

Prosperidad Social indicó que el último pago del año de Devolución del IVA estará activo para quienes tengan el cumplimiento de las responsabilidades en Salud (Vacunación y afiliación a EPS) y Educación (Matrícula escolar).

Esto garantizará que los niños, niñas y adolescentes recibirán la atención y protección necesaria, por lo que este caso permitirá que los hogares accedan a la transferencia del programa.

Fecha oficial del último pago del 2025 de Devolución del IVA

Cabe resaltar que, es la primera vez que los beneficiarios recibirán los recursos del ciclo en los primeros días del mes de diciembre, puesto que, en periodos pasados se ha realizado a finales de mes o incluso en enero del otro año, por lo que la entidad hace un llamado de atención a que se tenga en cuenta las fechas de pago para evitar inconvenientes.

Fecha oficial del último pago del 2025 de Devolución del IVA:

Desde el 4 de diciembre: hogares bancarizados.

hogares bancarizados. Del 10 al 21 de diciembre: modalidad de giro

¿Dónde se recibe el último pago de Devolución del IVA?

El único banco que está activado para realizar el último pago de Devolución del IVA es el Banco Agrario de Colombia, evite caer en estafas, este Banco entregará el monto monetario a través de cuentas bancarias y giros, según las condiciones de cada hogar.

Pasos para saber si le pagan Devolución del IVA de 2025

Ingrese al portal de Prosperidad social o de clic en este enlace https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/

Haga ’clic’ en el botón “Hogares beneficiarios”.

Luego le va a aparecer una ventana emergente, en la que deberá diligenciar el formulario con sus datos personales como número de cédula de ciudadanía.

Acepte el ‘ReCaptcha’ , el cual es para verificar que no es un robot.

, el cual es para verificar que no es un robot. Haga ‘clic’ en “Consultar”. Allí se le informará si hace parte o no del programa