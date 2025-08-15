Subsidio de transporte escolar en Bogotá: fechas y pasos para reclamar el pago 2025

Colombia

Según la Secretaría de Educación, quienes reciben el subsidio a través de DaviPlata deben redimirlo antes del 16 de agosto. En cambio, quienes lo tienen cargado en la tarjeta TuLlave deberán validarlo en una taquilla del SITP antes del 20 de agosto.

Este apoyo económico busca facilitar el desplazamiento de niñas, niños y jóvenes hacia sus instituciones educativas, garantizando su acceso y permanencia en el sistema oficial. Para este ciclo, la entidad destinó $6.647 millones.

“Hacemos un llamado a madres, padres y cuidadores para que activen el subsidio según el medio de pago, antes de las fechas establecidas”, indicó la Secretaría de Educación.

Cómo reclamar el subsidio

Si lo recibe por DaviPlata:

Ingrese a la app o página web de DaviPlata. Digite su documento y clave. Verifique el saldo disponible y retírelo por cajero, oficina, corresponsal o transferencia. Guarde el comprobante.

Si lo recibe por tarjeta TuLlave:

Diríjase a una taquilla del SITP con la tarjeta personalizada. Solicite la validación del saldo. Verifique que el monto se haya activado.

Mantenga sus datos actualizados

La Secretaría recordó que es fundamental que la información del estudiante esté actualizada en el SIMAT, especialmente el número de cédula, nombre y celular del acudiente, para recibir notificaciones sobre el pago.

Dónde consultar más información

Las familias pueden revisar el estado del subsidio y el paso a paso completo en la página web de la Secretaría de Educación de Bogotá o comunicándose con la línea 195.