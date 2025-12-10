Air-e ya tiene asegurado el 86% de la energía para 2026: Superservicios

Desde Barranquilla, en el evento Red de Comunidades por el Control Social, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, aseguró que la empresa intervenida Air-e tiene garantizado el 86% del suministro de energía para los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena en 2026, y descartó cualquier posibilidad de un apagón en la región.

“Ya Air-e en este momento ya logró comprar el 86% de la energía para el otro año. En este momento está asegurada el 86% de la energía. El resto se comprará en bolsa. Hoy la bolsa está a precios muy bajos también por la vigilancia que ha hecho la Superintendencia de Servicios Públicos. Está a un precio bastante bajo; esperamos que el otro año se mantenga también en unos precios bajos. Pero digamos, el mensaje que también quiero dejar es: apagón no hay, apagón no va a haber”, afirmó Durán.

El superintendente añadió que la entidad trabaja junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas en soluciones de fondo para enfrentar las dificultades históricas del servicio.

“Nosotros estamos también con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas, buscando las diferentes salidas frente a los problemas estructurales, porque hoy estamos administrando una realidad que es una crisis estructural, una crisis estructural que se ha venido arrastrando durante… Y efectivamente, administrar en medio de una crisis no es fácil y las dificultades de la empresa están ahí. No se pueden tapar con un dedo, están ahí. Pero nosotros estamos trabajando por buscar una salida más estructural”, dijo.

“Hoy la tarifa de Air-e está por debajo del promedio nacional”

El superintendente también se refirió al comportamiento de las tarifas y aclaró que los informes no han sido actualizados desde agosto.

Durán señaló que “hay que revisar eso. Lo que sí puedo decir es que hoy la tarifa de Air-e está por debajo del promedio nacional. Están 770 pesos, bueno, no recuerdo en este momento. En este momento no se ha estimado liquidación. Hoy, la principal preocupación nuestra es garantizar la prestación del servicio, que es por lo que la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la empresa”.

Agregó que los usuarios hoy pagan una energía más económica en comparación con el periodo previo a la intervención.

“La gente hoy tiene una energía pagando una energía más barata con respecto a antes de la intervención. Hay menores reclamaciones, también las reclamaciones han bajado con respecto a antes de la intervención. Y la gente sigue con dificultades, porque no vamos a decir que no hay dificultades, pero se sigue garantizando la prestación del servicio”, explicó