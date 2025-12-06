Estos podrían ser los rivales de Colombia si pasa como 1,2 o 3 del grupo K: Inglaterra y otras // Imagen creada con Gemini // Caracol Radio

La Selección Colombia ya conoce a dos de los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, por el momento, resta conocer el vencedor del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Con la incertidumbre de saber cuál es el rival faltante, comienzan a surgir otras incógnitas debido al nuevo formato que tendrá el torneo, pues en ediciones pasadas el rival salía de los dos clasificados del emparejamiento de grupos conjuntos, es decir, el A-B, C-D, E-F o G-H, sin embargo, para la actual edición existen muchas más rutas.

¿Cuántos equipos clasifican por grupo?

En total son doce grupos conformados por cuatro países cada uno, es decir, 48 países; para los dieciseisavos de final clasificarán 32 de estos equipos, los dos primeros de cada grupo y lo ocho mejores terceros.

Le puede interesar: Referente de Portugal habló sobre Colombia tras sorteo del Mundial: “Es el rival más difícil”

Entre los parámetros de la FIFA para las fases de eliminación directa, resalta que el Top 4 de mejores selecciones del mundo hoy, es decir, España, Argentina, Francia e Inglaterra, respectivamente, quedarán ubicadas de manera que solo puedan enfrentarse en semifinales del certamen, eso sí, esto solo si quedan primeras de sus respectivos grupos.

Sin embargo, que uno de estos cuatro países no logre ganar su grupo permitiría que surjan emparejamientos de candidatos a partir de los dieciseisavos de final, por ejemplo, si España y Argentina terminan primera y segunda de sus grupos, se enfrentarían de inmediato.

Vea también: ¿Cuál es la forma más barata de ir al Mundial 2026 desde Colombia? Sin gastar una fortuna

¿Qué rivales podría enfrentar Colombia si pasa de ronda?

La Selección Colombia podría enfrentar hasta 24 potenciales rivales diferentes, todo dependiendo de que posición culmine su grupo, claramente si logra la clasificación, las rutas son las siguientes:

En caso de terminar primero: Si Colombia gana su grupo, la lista de equipos es bastante larga, pues se enfrentaría al tercero del grupo D,E,I,J o L , es decir, 20 posibles rivales , entre ellos se encuentran: Estados Unidos , Paraguay, Australia, repechaje entre (Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania), Alemania , Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, Francia , Senegal, Noruega, repechaje entre (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania), Argentina , Argelia, Austria, Jordania, Inglaterra , Croacia , Ghana, o Panamá.

Si Colombia gana su grupo, la lista de equipos es bastante larga, pues se enfrentaría al , es decir, , entre ellos se encuentran: , Paraguay, Australia, repechaje entre (Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania), , Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, , Senegal, Noruega, repechaje entre (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania), , Argelia, Austria, Jordania, , , Ghana, o Panamá. Si queda segundo de su grupo: Aquí solo habrá cuatro posibles rivales, pues en este caso se enfrentaría al segundo del grupo L , es decir: Inglaterra, Croacia , Ghana o Panamá. En teoría, este sería el escenario más probable, teniendo en cuenta que Portugal es la favorita a ganar el grupo, mientras que en el caso del grupo L, Inglaterra y Croacia son las candidatas a ocupar los dos primeros puestos.

Aquí solo habrá cuatro posibles rivales, pues en este caso se enfrentaría al , es decir: , Ghana o Panamá. En teoría, este sería el escenario más probable, teniendo en cuenta que Portugal es la favorita a ganar el grupo, mientras que en el caso del grupo L, Inglaterra y Croacia son las candidatas a ocupar los dos primeros puestos. Si queda tercera de su grupo: Esta ruta permitiría que Colombia tenga otros cuatro posibles rivales que no se encuentran en los otros dos escenarios, en este caso, se enfrentaría al primero del grupo A, el cual integran: México, Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Lea también: ¿Por qué Lionel Scaloni utilizó guantes blancos para llevar el trofeo del Mundial al sorteo?

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial?

La ‘tricolor’ tendrá su debut el próximo 17 de junio de 2026 ante la debutante Uzbekistán, la sede está por confirmar, pero una de las posibilidades es que juega en el estadio Azteca (Banorte) en la Ciudad de México.

El segundo encuentro lo disputará ante el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia el 23 de junio, compromiso que también podría jugarse en México, pero esta vez en Guadalajara, mientras que el partido ante Portugal se disputará el 27 de junio en Atlanta o Miami.