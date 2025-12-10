Reforma a la salud: Asociación de Pacientes de Alto Costo advierte que Colombia no está preparada

AME7226. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/03/2025.- Fotografía cedida por el Ministerio de Salud de Colombia de integrantes de la Cámara de Representantes de Colombia celebrando con carteles la aprobación de la reforma a la salud este jueves, en Bogotá (Colombia). La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este jueves en segundo debate el polémico proyecto de ley de reforma a la salud del Gobierno, iniciativa que se había hundido el año pasado en el Congreso y que ahora pasa a discusión en la Comisión Séptima del Senado. EFE/ Ministerio de Salud de Colombia /SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Ministerio de Salud de Colombia ( EFE )

La Asociación de pacientes de Alto Costo aseguró que el país en este momento no está preparado para continuar con la discusión de la reforma a la salud, esto según dicen por la crisis en la que se encuentra el sistema. Explican que esta emergencia en el sistema se ha derivado de la intervención a las EPS.

“El Estado tiene en este momento intervenidas siete EPS, las cuales tienen el 50% de la población y es tal vez donde más está violando el derecho de la salud. Estamos siendo víctimas los que estamos en EPS que están intervenidas por el Estado”, agregó el Presidente de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez.

Asimismo, Álvarez aseguró que la polarización del país ha impedido establecer una política de Estado frente al sistema de salud, ya que afirma que “hay una necesidad de hablar sobre el sistema de salud de los próximos 50 años de Colombia, y no medidas a corto plazo de acuerdo a cada gobierno”.

Lea también: Ministro de Salud arremete contra el sector privado: “¿Dónde está la crisis?”, preguntó

Reforma a la Salud: vuelve a frustrarse discusión de su tercer debate en Comisión Séptima del Senado

Este martes 9 de diciembre 2025, en vísperas del cierre del Congreso, volvió a frustrarse la discusión de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado.

En este caso, tras más de tres horas de discusión, ni siquiera logró aprobarse el orden del día en la Comisión y por ende, tampoco pudo avanzar el debate.

Hay que señalar que en sesiones pasadas desde la oposición radicaron una proposición con la que pedían a la mesa directiva de la Comisión que no se diera el debate hasta conocerse del futuro de la Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento que se hundió hoy en las Comisiones Económicas.

Le puede interesar: MinSalud cuestiona análisis del CARF sobre reforma y señala errores en proyecciones fiscales

Ministro de Salud asegura que no se ha permitido hacer aclaraciones

Entre tanto el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se retiró del recinto antes de levantarse la sesión, aseguró que lo que estaría buscando la oposición es dilatar la discusión de la Reforma. Indicó además que allí no se le ha permitido hacer algunas aclaraciones sobre lo que propone la iniciativa.

“Yo he asistido a todas las reuniones, pero lo que vemos es que no hay interés de discutir la reforma. Además, yo le he pedido al señor presidente que me permita dar ciertas aclaraciones, si no me lo permite, por ejemplo, una aclaración supremamente clara. La regla fiscal decidió o dijo que se necesitaba el 0.5 del PIB durante los próximos 10 años para poder soportar la reforma y miren ustedes, lo que uno se da cuenta es que nadie ha revisado verdaderamente lo que nosotros presentamos”.

Recordemos que la Reforma a la Salud está a la espera de surtir su tercer debate desde hace más de 8 meses, cuando fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes y que el próximo 16 de diciembre se acaba este periodo legislativo.