MinSalud cuestiona análisis del CARF sobre reforma y señala errores en proyecciones fiscales

El Ministerio de Salud se refirió a las proyecciones presentadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud parten de “supuestos incompletos” que no reflejan el diseño real del proyecto de ley que impulsa el Gobierno.

Según la cartera, el análisis del CARF desconoce elementos fundamentales del nuevo modelo de atención.

El Ministerio aseguró que el CARF interpreta la reforma como si fuese una ampliación del sistema actual, sin considerar que la propuesta tiene como eje la Atención Primaria en Salud (APS) y la gestión anticipada del riesgo, pilares que buscan reducir hospitalizaciones evitables y descargar la demanda de servicios de mediana y alta complejidad.

La entidad citó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el cual el 17% del gasto en hospitalizaciones del país corresponde a causas prevenibles, lo que equivale a 1,7 billones de pesos anuales.

De acuerdo con el Ministerio, dichos costos disminuirían gradualmente con un sistema preventivo fortalecido.

Críticas a las proyecciones de la UPC y costos atribuibles a la reforma

El Ministerio de Salud, dirigido por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, también señaló que el CARF proyecta la Unidad de Pago por Capitación (UPC) basándose en la historia reciente del sistema, sin tener en cuenta la eficiencia que introduciría la reforma ni los cambios demográficos, epidemiológicos y tecnológicos del país.

Recordó que el sistema actual arrastra sobrecostos, como un gasto administrativo del 5,4%, superior al promedio de la OCDE (3,5%), y un gasto farmacéutico inflado entre 4 y 7 puntos porcentuales, con márgenes mayoristas del 20%.

Nuevos elementos del modelo que no fueron considerados

El Ministerio enfatizó que el CARF no incorporó en su análisis la nueva arquitectura institucional planteada en la reforma, entre ellos:

• La ADRES como administradora única de recursos.

• La reorganización de la red pública.

• La interoperabilidad de los sistemas de información.

• El liderazgo territorial en la gestión sanitaria.

• El Sistema de Gestión para la eficiencia del gasto, que contempla auditoría concurrente, control de precios y contratación por resultados.

También cuestionó que el CARF ignorara el impacto de los impuestos saludables, que aportan recursos adicionales y sostenibles al sistema al tiempo que previenen enfermedades de alto costo.