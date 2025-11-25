Ministro de Salud arremete contra el sector privado: “¿Dónde está la crisis?”, preguntó

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo lanzó duras críticas contra el sector privado y las Entidades Promotoras de Salud (EPS), al señalar que miles de millones de pesos del sistema estarían siendo manejados sin control, desviados o utilizados de forma indebida, lo que según él, explica las fallas estructurales en la atención a usuarios y la crisis que denuncian clínicas y hospitales.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“El Gobierno sí esta girando recursos”

Durante su intervención, el jefe de la cartera aseguró que el Gobierno sí está girando los recursos, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, pero que las EPS no están trasladando oportunamente esos pagos a los prestadores. “Ya está todo el régimen subsidiado pago. Esta semana se paga la última semana del contributivo. ¿Por qué no le pagan a los hospitales?”, cuestionó.

Órdenes incumplidas y manejo irregular de la Nueva EPS

El ministro denunció además que las órdenes del Gobierno no estarían siendo cumplidas por algunas EPS, citando el caso de pagos al primer nivel de atención. “Dimos la orden de que el primer nivel recibiera el 30 % de la UPC, pero incluyeron absolutamente todo, cuando esa no fue la instrucción”, afirmó. Señaló que dentro de la Nueva EPS, hoy intervenida, subsisten estructuras “que hacen lo que les viene en gana”.

Cifras reveladas por el ministro

En su intervención, el funcionario reveló cifras que calificó de “escandalosas”:

277.000 personas fallecidas por las que se habrían pagado servicios de salud en los últimos cuatro años , por un valor cercano a 1,5 billones de pesos.

, por un valor cercano a 1,5 billones de pesos. Otro 1,5 billones de pesos en pagos de medicamentos por encima de los valores máximos regulatorios .

. 15 billones de pesos sin soportes adecuados, según hallazgos de la Contraloría.

“El problema es que no se auditan los dineros. No hay control. Y hasta se sustraen recursos”, afirmó.

El ministro también cuestionó el relato de crisis que, según él, defienden las EPS y algunos actores privados a través de medios de comunicación. Aseguró que, mientras se quejan de falta de recursos, 150 empresas privadas de salud reportaron utilidades por 5 billones de pesos el año pasado. “¿Dónde está la crisis? Si es tan malo el negocio, ¿por qué no lo entregan?”, dijo.

Asimismo, criticó la privatización de servicios dentro de hospitales públicos, lo que a su juicio genera desfinanciamiento y desigualdad: “A los hospitales públicos les quitan cuidados intensivos y todo lo que genera ingresos, y se lo entregan a los privados. Los dejan apenas subsistiendo”.

Reforma la salud: recursos directos a prestadores

El ministro reiteró que la reforma a la salud busca precisamente corregir estas distorsiones, proponiendo que los recursos no pasen por las EPS, sino que lleguen directamente a los prestadores: hospitales públicos, clínicas privadas y proveedores de servicios. “Queremos que la plata vaya a quien presta el servicio, no a intermediarios que han demostrado manejar los recursos sin transparencia”, insistió.

LEA TAMBIÉN: Día Internacional de la no violencia contra la Mujer: alertan aumento de feminicidios en Atlántico

Incrementos presupuestales del sector

También defendió los incrementos presupuestales del sector:

29 % en 2023

en 2023 18 % en 2024

en 2024 Más del 10 % en 2025

en 2025 Un proyectado 16 % para 2026.

“Los aumentos han estado por encima de la inflación. Entonces, ¿en dónde está el dinero?”, concluyó.

El debate se da en medio de un ambiente de tensión entre el Gobierno y el sector privado por el futuro de la reforma a la salud, actualmente en discusión, y en un momento crítico para departamentos como Atlántico, donde la fragilidad del sistema se evidencia en demoras, cierres de servicios y advertencias de colapso financiero en clínicas y hospitales.