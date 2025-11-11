Presidente de la Comisión Séptima del Senado reta a Petro a debatir sobre la reforma a la salud

Corte de cuentas en salud: promesas, crisis y decretos a un año del fin del gobierno Petro. Foto: Presidencia/ Colprensa.

Miguel Ángel Pinto, quien pertenece al Partido Liberal, aseguró que el Congreso está preparado para debatir la reforma a la salud con argumentos técnicos y documentos en mano.

“Estamos listos para ir a debatir. Tenemos los documentos, los conceptos del Ministerio de Hacienda y las sentencias de las Cortes. Queremos discutir con el presidente lo que realmente está pasando con la reforma”, afirmó.

Dice que Petro no ha recibido información completa

El senador cuestionó que el presidente no esté recibiendo información precisa de su gabinete, especialmente del ministro de Salud.

“Cuando escucho hablar al presidente de la República, tengo la idea de que el ministro de Salud no le ha dado la información que corresponde. No está debidamente informado del trámite de las reformas ni de los conceptos fiscales”, señaló Pinto.

Según explicó, el Ministerio de Hacienda ha enviado más de nueve conceptos sobre la reforma, “y todos se contradicen entre sí”, lo que genera dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto.

Advierte que la crisis del sistema de salud es responsabilidad del Gobierno

Pinto también responsabilizó al Gobierno Petro por el deterioro del sistema de salud y aseguró que la crisis “estalló en sus manos”.

“El fracaso de la salud pertenece a este Gobierno. El presidente quiso quebrar una por una las EPS y ahora las están liquidando. Más de 28 millones de colombianos están en EPS intervenidas por el propio Gobierno”, afirmó.

Sin recursos para aprobar la reforma

El presidente de la Comisión Séptima recordó que el trámite de la reforma está suspendido porque el Ministerio de Hacienda advirtió que no existen recursos suficientes.

“El propio Ministerio informó que hay 26 billones de pesos que no hacen parte del techo fiscal. Por eso, de manera responsable, la Comisión decidió suspender el debate hasta que se garantice el aval económico”, explicó.

Pide un debate abierto y transparente

Pinto reiteró que está dispuesto a debatir con el presidente Petro, incluso por televisión, si los organismos competentes lo permiten.

“Ojalá se lo autoricen. Que lo hagan en su propio canal si quieren. Nosotros estamos listos para debatir con documentos y cifras reales”, concluyó.