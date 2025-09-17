Reforma a la Salud: nuevas trabas frenan el inicio de su tercer debate

Colombia

Como anticipó Caracol Radio, esta semana tampoco fue la del inicio de la discusión del tercer debate de la Reforma a la Salud 2.0 del Gobierno Petro en la Comisión Séptima del Senado.

Pese a lo dicho por el ministro del Interior Armando Benedetti y del propio presidente de la comisión, el liberal Miguel Ángel Pinto, la discusión aún no ha podido iniciar debido a que siguen sin radicarse las ponencias de archivo y alternativa.

De hecho, ahora las senadoras Norma Hurtado (de La U), Ana Paola Agudelo (Partido Mira), Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres) y Esperanza Andrade (Partido Conservador) presentaron una solicitud de prórroga para presentar su ponencia alternativa.