Reforma a la Salud: nuevas trabas frenan el inicio de su tercer debate
Se radicó una solicitud de prórroga para la presentación de la ponencia alternativa. La discusión no puede arrancar hasta tanto no sea radicada.
Colombia
Como anticipó Caracol Radio, esta semana tampoco fue la del inicio de la discusión del tercer debate de la Reforma a la Salud 2.0 del Gobierno Petro en la Comisión Séptima del Senado.
Pese a lo dicho por el ministro del Interior Armando Benedetti y del propio presidente de la comisión, el liberal Miguel Ángel Pinto, la discusión aún no ha podido iniciar debido a que siguen sin radicarse las ponencias de archivo y alternativa.
De hecho, ahora las senadoras Norma Hurtado (de La U), Ana Paola Agudelo (Partido Mira), Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres) y Esperanza Andrade (Partido Conservador) presentaron una solicitud de prórroga para presentar su ponencia alternativa.