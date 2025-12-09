¿Junior es un equipo de “mentalidad blandita”? Fuerte debate en El Pulso del Fútbol

Junior de Barranquilla se convirtió en el segundo clasificado a la final de la Liga Colombiana, luego de terminar como líder del Grupo A con 11 puntos de 18 posibles. El cuadro rojiblanco se impuso en su zona sobre rivales de peso, como lo son Atlético Nacional, Independiente Medellín y América de Cali.

Ahora bien, la clasificación del elenco caribeño fue bastante sufrida, debido a que perdió frente al DIM en el Atanasio Girardot y con ello pasaba a depender de que América no perdiera con Nacional en el Pascual Guerrero. Por fortuna para los barranquilleros, las cuentas se dieron y Junior disputará la final del segundo semestre ante Deportes Tolima.

¿Junior es un equipo de “mentalidad blandita”?

En el programa más reciente de ‘El Pulso del Fútbol’, los panelistas César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron sobre el balance de Junior a lo largo de los cuadrangulares. Si bien coincidieron en que se trata de un justo finalista, advirtieron también que la clasificación se dio en gran parte por “el favorcito” del otro partido.

“El América le dio una mano al Junior de Barranquilla, lo hizo tranquilizar en su partido final ante el Medellín. Al final se pusieron a tocar, estaban más pendientes del iPad y la señal de TV que del partido. La mano no se puede negar”, sentenció Londoño.

Mientras que Arce criticó la mentalidad del elenco atlanticense: “El señor Arias, técnico de Junior, no puede salir a decir que estar atentos al otro resultado los desenfocó. Un equipo serio no puede desenfocarse por el resultado del otro lado, debe jugar su partido y estar en su partido. Cómo así que estaban pendiente de los otros, mientras se jugaban algo importante en la cancha. Si Junior empataba, no tenía que estar pendiente de absolutamente nada de lo que pasara al otro lado. Pero bueno, como nosotros tenemos esa mentalidad blandita”.

Finalmente, los periodistas se refirieron al trayecto del Junior desde que inició el semestre, los inconvenientes que tuvo con el bajón vivido sobre el cierre del todos contra todos y su reciente clasificación a la gran final.

“Junior no era el máximo favorito en ese grupo... Pasa que Arias a veces vende un poco más de lo que tiene, es muy bueno con la palabra y vendió a Junior, al principio del campeonato, como un equipo que iba a arrasar. Incluso dijo que le había dicho a los dueños del Junior que se pusieran los cinturones, que porque esto iba a ser un huracán. Ese Junior arrancó muy bien, luego tuvo un bache y después clasificó más o menos cómodo, pero dejaba muchas dudas. Ya en las finales fue otra cosa, Junior se puso muy serio e hizo unos buenos cuadrangulares, no excelentes. Estaban primero Nacional y Medellín en el favoritismo”, sentenció Arce.

Por su parte, César Augusto mencionó: “Alfredo Arias cuando llegó, a principios de año dijo: ‘Vamos a ser campeones’. Entonces cómo va a decir ahora que no son favoritos, el Junior siempre es un equipo para pelear finales... Ese dicho se fue debilitando, aunque no al comienzo porque Junior empezó ganando, estaba arriba y era líder. Si están vivos, hay que cobrarles la idea, ahora vamos a ver si van a ser campeones, es posible".