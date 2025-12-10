Precio del dólar en Venezuela HOY 10 de diciembre: BCV reporta un fuerte aumento

En los últimos días, el dólar en Venezuela ha ganado terreno frente a la cotización con el bolívar en medio de la incertidumbre por una posible invasión por parte de Estados Unidos, lo que llevó además a que varias aerolíneas tuvieran que cancelar sus vuelos hacia el país por cuenta del aumento de las operaciones militares en el mar Caribe.

Y es que este panorama ha hecho que el precio del dólar se eleve con mucha más fuerza tras días en los que venía mostrando un alza moderada. Esta situación también se ha replicado en las demás divisas que se manejan en territorio venezolano.

¿Cómo viven los venezolanos el aumento en el precio del dólar?

Muchos productos en Venezuela están dolarizados, lo que significa que su costo puede variar dependiendo de la cotización que se maneje en el mercado con respecto al bolívar. De hecho, algunos ciudadanos en Caracas han señalado que los precios entre un supermercado y otro suelen ser diferentes, ya que en uno es más barato comprar varios artículos.

Ante este panorama, muchos ciudadanos han tenido que acudir al mercado paralelo con tal de adquirir la mayor cantidad de dólares posible para protegerse de los efectos de la hiperinflación que hay en Venezuela. Asimismo, las sanciones que ha impuesto Estados Unidos en materia de comercio exterior también ha dificultado la circulación de dólares en el mercado oficial en un país que sigue dependiendo del petróleo como su principal fuente de negocios.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este 10 de diciembre

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el precio del dólar se cotiza en 262,1036 bolívares para este miércoles 10 de diciembre de 2025, lo que supone un incremento significativo frente a la cifra reportada en la jornada anterior (257,9287 bolívares).

Por otra parte, la entidad también indicó el valor en el que se cotizan las diferentes divisas para la jornada de este miércoles. Al igual que el dólar, cada una de ellas también incrementó su cotización frente al bolívar. Estos son:

Euro: 304,84745508 bolívares.

304,84745508 bolívares. Yuan chino: 37,11043778 bolívares.

37,11043778 bolívares. Lira turca: 6,15398413 bolívares.

6,15398413 bolívares. Rublo ruso: 3,39846558 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este 10 de diciembre?

El Banco Central de Venezuela también informó el precio que manejan las casas de cambio a nivel nacional para aquellos ciudadanos interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 10 de diciembre de 2025. Estos son:

Banesco: 260,7061 bolívares por compra y 262,8612 bolívares por venta.

260,7061 bolívares por compra y 262,8612 bolívares por venta. Banco Mercantil: 266,9284 bolívares por compra y 257,9287 bolívares por venta.

266,9284 bolívares por compra y 257,9287 bolívares por venta. BBVA Provincial: 259,5072 bolívares por compra y 263,1000 bolívares por venta.

259,5072 bolívares por compra y 263,1000 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito: 257,6011 bolívares por compra y 258,3000 bolívares por venta.

257,6011 bolívares por compra y 258,3000 bolívares por venta. Banco de Venezuela: 257,8317 bolívares por compra y 257,9197 bolívares por venta.

257,8317 bolívares por compra y 257,9197 bolívares por venta. Otras Instituciones: 258,5134 bolívares por compra y 258,0937 bolívares por venta.

Cabe señalar que tanto Donald Trump como Nicolás Maduro han sostenido diferentes conversaciones sin llegar a un acuerdo por cuenta de la tensión que se vive entre Estados Unidos y Venezuela. De hecho, el primero no descartó que más adelante se lleve a cabo una intervención militar.