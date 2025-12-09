Venezuela está desconectada por la cancelación de dos tercios de los vuelos internacionales: IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) considera “delicada” la cancelación de vuelos hacia y desde Venezuela tras las advertencias emitidas por Estados Unidos de precaución para sobrevolar el espacio aéreo del país venezolano ante el aumento de las operaciones militares en el Caribe en plena tensión por el despliegue ordenado por Washington bajo el argumento de una lucha internacional contra el narcotráfico.

Así lo expresó el vicepresidente regional de la IATA, Peter Cerdá, quien dijo que que buscarán “asegurar” un diálogo que permita al sector “tomar las mejores decisiones” en una conferencia de prensa en San Salvador.

“Es una situación delicada donde en IATA estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector”, dijo Cerdá.

Venezuela, sin operaciones de aerolíneas extranjeras

Las doce aerolíneas extranjeras que operaban en Venezuela suspendieron sus operaciones, motivo por el cual el país sudamericano ha perdido dos tercios de los vuelos internacionales en las últimas dos semanas.

Al respecto, el vicepresidente regional de IATA advirtió que el impacto para Venezuela es “importante”, dado que “ya estaba sufriendo una falta de conectividad a nivel regional y global”.

“Hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales, económicos”, detalló haciendo mención de que esto ocurre en una de las temporadas más altas para el sector por la Navidad y el Año Nuevo.

10 mil pasajeros por semana han perdido vuelos en Venezuela

De acuerdo con Cerdá, la suspensión de los vuelos supone la desconexión semanal de unos seis mil pasajeros en España, 2.200 en Panamá y 1.500 en Colombia. “Hoy en día realmente, hasta cierto punto, Venezuela está desconectada nuevamente por la falta de conectividad”, apuntó.

“Cada línea aérea está analizando la situación. Están siguiendo sus análisis de riesgo, lo hacen en independiente cada una porque las medidas que utilizan y su impacto son distintas para cada una”, afirmó.

Para la primera semana de diciembre, suspendieron vuelos las doce líneas aéreas internacionales que operaban en el país: Copa Airlines y Wingo (Panamá), Avianca y Satena (Colombia), Iberia y Plus Ultra (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil), Latam (Chile), Turkish Airlines (Turquía), Boliviana de Aviación (Bolivia), y Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica).

Siga leyendo: Aerolínea venezolana retomará vuelos a Madrid por medio de una escala con Cartagena

La decisión de estas empresas llega en un momento crítico en Venezuela, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que el presidente Donald Trump defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que su homólogo Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país.

Ambos gobernantes han confirmado, por separado, que sostuvieron en días pasados una conversación telefónica, sin abundar en detalles.