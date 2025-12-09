Nicolás Maduro y la crisis diplomática con Estados Unidos: ¿puede solicitar una amnistía?

Nicolás Maduro y la amnistía: ¿un posible camino para la libertad de Venezuela? / Ronald Peña R. ( EFE )

Desde que Nicolás Maduro tomó posesión del mandato en Venezuela, no lo ha soltado, pese a las múltiples acusaciones de fraude electoral en su contra. A su vez, su imagen se ha visto afectada por los recientes escándalos con el gobierno de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico en Latinoamérica, tanto así, que incluso desde la administración de Donald Trump, se ha señalado a Colombia y México de ser “partidarios” de la producción y venta de coca.

Venezuela lleva una crisis migratoria que se ha encrudecido con el tiempo, además, dentro, la situación del país, no parece ser la mejor. Por otro lado, esto se vio evidenciado, luego de que en las elecciones del 2026, María Corina Machado, opositora venezolana, denunciara fraude.

A su vez, Estados Unidos comenzó una serie de bombardeos en el Caribe con la excusa de “acabar con el narcotráfico” en la región, si bien ha sido cuestionado, esto ha causado que Maduro se sienta acorralado por las fuerzas militares gringas. Desde la casa blanca se han emitido varios comunicados donde no se sabe aún que se planea hacer con Maduro para que deje el poder.

Mientras, entre tantas especulaciones, han sonado varias posibles medidas en contra del mandatario venezolano, entre ellas, una posible amnistía.

¿Qué es una amnistía?

La amnistía es una forma de “olvido” sobre los delitos que alguien ha cometido, es decir, la persona no puede recibir ningún cargo penal. Asimismo, para poder acceder a una amnistía, es importante tener en cuenta el contexto legal, ya sea político, penal o tributario. Generalmente, esto solo aplica para personas que hayan cometido crímenes relacionados con la política. Además, solo en estos casos no se puede buscar esta posibilidad de quedar “impune”:

Haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Exclusiones por delitos graves.

Por tanto, es necesario que se evalúe bien, incluso, es un acto formal que se debe solicitar.

¿Maduro y una posible amnistía?

Después una llamada que se llevó a cabo, según reporto el medio, France 24, en medio de la charla, al parecer, Nicolás Maduro le habría pedido a Donald Trump una amnistía para él y sus familiares, petición que rechazó Trump.

En medio de todo, el presidente de los Estados Unidos, le dio un plazo al presidente venezolano de renunciar y abandonar el cargo que tiene, esta orden se venció el 28 de noviembre, cosa que no fue acatada, lo que provocó que el espacio aéreo de Venezuela, se cerrará. En la actualidad, ningún avión opera dentro de la región bolivariana, ya que en cualquier momento, puede suceder algo.

#MUNDO Según el Diario New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos. Fuentes del Diario, aseguran que esta llamada se habría dado antes… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 28, 2025

Hasta el momento, para Maduro, la respuesta es NO, en todas sus peticiones, incluyendo la posibilidad solicitar una amnistía, puesto que las acusaciones en su contra han sido graves. Incluso, se han publicado carteles de “se busca”, tanto a él, como para otro de sus altos funcionarios, Diosdado Cabello. Esto se debe a nexos con el narcotráfico y también, por acusaciones de cometer crímenes de lesa humanidad.

