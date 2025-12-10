¡Vuelve a repuntar! Precio del dólar en Colombia para HOY, 10 de diciembre, según Banrep

Dólar sigue a la baja a nivel mundial: Precio en Colombia se mantiene sobre los 4.200 HOY 24 de abril

El día de ayer, el mandatario estadounidense Donald Trump, aseguró en medio de una entrevista que, como ya ha mencionado en diferentes ocasiones, que los días de Nicolás Maduro como presidente del país venezolano se encontraban contados, además, no aceptó, pero tampoco negó una posible invasión por vía terrestre al país bolivariano. Todo esto, al ser cuestionado sobre hasta qué punto sería capaz de llegar con tal de sacar a Maduro del poder.

Todo esto, bajo el marco de las constantes acusaciones que ha realizado el presidente Trump sobre la existencia de un Cartel de los Soles, que según el, se encontraría encabezado tanto por Nicolás Maduro, como diferentes personas de alto cargo que hacen parte de su gobierno. Razón por la cual, ha realizado despliegues militares tanto en aguas del caribe como del pacífico en una magnitud sin precedentes en Suramérica, todo esto, bajo la premisa de combatir el narcotráfico.

Posibilidad de extender operaciones a otros países

Con relación a esto, a pesar de que el principal conflicto que se ha hecho público, es con la Venezuela de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, en el conflicto se han involucrado diferentes países, siendo uno de ellos, Colombia, a quienes Trump también amenazo con una intervención, dada su ‘falta de compromiso’ en la lucha contra el narcotráfico.

Siguiendo con esta idea, el día de ayer, el mandatario estadounidense, en medio de sus declaraciones a una periodista, involucró un nuevo país al que, según el, podrían invadir con el objetivo de expandir su lucha al narcotráfico, y en esta ocasión se trataría de su vecino, México.

Precio del dólar en Colombia HOY

Recuerde que el día de ayer, el precio del dólar tuvo dos importantes aumentos, uno en su apertura, y otro en su cierre, con los cuales, elevó su valor en Colombia por más de $100 pesos colombianos. A pesar de tal crecimiento, el día de hoy volvió a incrementar su precio, pero esta vez, por un valor alrededor a $31 COP, respecto a la apertura del día de ayer.

Según esto, y con base en la información presentada por el Banco de la República en su página web, el precio de la divisa estadounidense en Colombia para hoy 10 de diciembre, es de $3.861 pesos colombianos.

Dado el comportamiento que ha tenido esta moneda en los días recientes, cada vez suena más viable que se cumplan las predicciones de diferentes expertos, quienes aseguraban que el dólar tendría un repunte en su precio antes de que finalizara el 2025.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

El precio en las casas de cambio dependerán de la ciudad y el lugar al que se dirija para cotizar la compra y venta de dólares, pues no todos manejan la misma cotización.

Bogotá D.C.: te compran $3,740| te venden $3,853

te compran te venden Medellín: te compran $3,683 | te venden $3,834

te compran te venden Cali: te compran $3,700 | te venden $3,860

te compran te venden Cartagena: te compran $3,600 | te venden $3,850

te compran te venden Cúcuta: te compran $3,700 | te venden $3,760

te compran te venden Pereira: te compran $3,750 | te venden $3,840

