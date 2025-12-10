Procuraduría formula cargos al exalcalde de Sabaneta Santiago Montoya por omitir reportes oficiales

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Santiago Montoya Montoya, exalcalde de Sabaneta (2020–2023), por presuntas omisiones en el cumplimiento de deberes legales relacionados con la transparencia y la divulgación de información pública. Según el Ministerio Público, el exmandatario habría incumplido la obligación de publicar, actualizar y divulgar datos financieros y reportes de conflicto de intereses, exigencias de obligatorio cumplimiento para todos los servidores elegidos por voto popular.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, Montoya no habría incorporado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la copia de la declaración de renta correspondiente a las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, lo que constituye una vulneración a las normas de transparencia administrativa.

Como representante legal del municipio tenía mayores responsabilidades

La Procuraduría recordó que, en su calidad de representante legal de la alcaldía, Montoya tenía la obligación adicional de “velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable”. La entidad investiga si la omisión del exalcalde afectó el acceso ciudadano a información pública y si constituyó una falta disciplinaria grave.

El proceso disciplinario continúa en curso

Con la formulación del pliego de cargos, el exalcalde entra en etapa de juzgamiento disciplinario, donde podrá presentar pruebas y ejercer su derecho a la defensa. La Procuraduría determinará si las omisiones fueron dolosas, gravemente culposas o si existieron circunstancias que atenúen su responsabilidad.