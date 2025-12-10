Golpe al hurto en el Suroeste: tres capturados y $32 millones recuperados en Concordia

Concordia, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia logró esclarecer en 48 horas un millonario hurto ocurrido en el municipio de Concordia, Suroeste antioqueño. Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en el marco de la estrategia Actuando por Antioquia, capturaron a tres presuntos responsables y recuperaron parte del dinero sustraído.

Tan pronto fue conocido el caso, las unidades de policía judicial desplegaron actividades de recolección de información, entrevistas en campo y análisis del material relevante para identificar a los responsables.

Los investigadores lograron individualizar a los presuntos autores del hurto. Las órdenes de captura fueron expedidas y posteriormente materializadas el 7 de diciembre.

Según el Coronel Óscar Mauricio Rico, Comandante del Departamento de Policía Antioquia, los detenidos fueron identificados como alias “Libaniel”, señalado como coordinador del hecho; alias “Yeison”, quien habría participado directamente en el ingreso al establecimiento; y alias “Molina”, también involucrada en la sustracción del dinero. Durante el procedimiento, fue posible recuperar $32.000.000 en billetes de distintas denominaciones.

Durante el proceso se estableció, además, que aunque el propietario del negocio reportó inicialmente un hurto de $125.000.000, el administrador del local —uno de los capturados— habría cometido desfalcos periódicos, cuyos faltantes eran cubiertos mensualmente por el dueño, lo que amplió el alcance del caso.

Este resultado fue posible gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, permitiendo avanzar y esclarecer el hecho y garantizar que los señalados respondan ante la justicia por el delito de hurto agravado.